Imagem e Credibilidade #052 – Enquanto a covid avança, como o mundo nos enxerga?

PUBLICIDADE

Depois de terem experimentado uma queda, diversos países do mundo assistem preocupados ao aparecimento de uma segunda onda da covid-19. Um desses países é a Itália, que viveu a tragédia de ter sido um dos primeiros por onde a doença se espalhou na Europa. Enquanto isso, no Brasil a pandemia não arrefece, como se nunca conseguisse sequer sair da primeira onda. Diante de polêmicas posições do governo a respeito da pandemia e questões ambientais, com as florestas brasileiras queimando, como o mundo hoje nos enxerga. Para saber disso, o podcast Imagem&Credibilidade/Jornal de Brasília desta semana traz como convidada especial a jornalista Juliana Monteiro, que há sete anos vive na Itália.