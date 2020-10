Imagem & Credibilidade #051 – As eleições em torno do coronavírus e do auxílio emergencial

PUBLICIDADE

Pesquisa divulgada na quinta-feira pela XP Investimentos reforça a sensação: as próximas eleições presidenciais se darão em torno da covid-19, não apenas em relação ao seu combate, mas principalmente em torno dos seus aspectos econômicos. Especialmente com relação à vida da população mais pobre e como ela ficará quando não houver mais o auxílio emergencial dado pelo governo. A pesquisa mostra como esse benefício impacta na popularidade do presidente. E encontrar uma forma de mantê-lo a partir do novo programa social, o Renda Cidadã, é o grande desafio posto agora para a estratégia de reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Para analisar este e os demais temas de destaque na semana política, ninguém melhor que o próprio sócio e analista da XP, Erich Decat. Ele é o convidado especial do podcast Imagem&Credibilidade/Jornal de Brasília desta semana. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.