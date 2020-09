Imagem e Credibilidade #046 – Seca do Cerrado novos tempos no Judiciário

PUBLICIDADE

O carioca Luiz Fux assume a Presidência do STF em substituição a Dias Toffoli com a promessa de novos tempos. No seu discurso de posse, reforçou a necessidade de independência entre os poderes e fez elogios às operações de combate à corrupção, especialmente a Lava Jato. Pontuações importantes em um momento em que a Lava Jato se encontra na berlinda e também quando alguns atores do mundo da política aguardam a solução sobre seus problemas para entrar em campo, especialmente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, que quer se livrar das suas condenações para disputar as eleições em 2020. Enquanto começam os novos tempos no Judiciário, desafios de outrora voltam à cena, como o fantasma da inflação. Para analisar os temas principais da semana de clima seco em Brasília o podcast Imagem&Credibilidade/Jornal de Brasília trouxe como convidado especial o advogado e analista político Melillo Dinis. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.