Imagem e Credibilidade #043 – Lições de política e democracia

A semana política em Brasília terminou ainda com as repercussões da quase derrota do governo no veto presidencial que congelou salários do funcionalismo público. O veto foi inicialmente derrubado no Senado e precisou de uma grande manobra política para que a situação fosse revertida na Câmara. Sinal de que há ainda lições políticas a serem aprendidas pelo governo na sua relação com o Congresso. E, do Supremo Tribunal Federal, veio uma lição de democracia: serviços de investigação e inteligência não podem servir para promover perseguições políticas. É nesse cenário de incertezas e limites impostos ao Executivo na sua relação com os demais poderes que se desenha a sucessão presidencial de 2022. Com que força chegará Jair Bolsonaro? De novo, seu adversário será o PT de Lula, ou outra conformação pode surgir? Esses foram os temas discutidos na edição desta semana do podcast Imagem&Credibilidade/Jornal de Brasília desta semana. Que teve como convidado especial o jornalista Severino Motta, do site Buzzfeed News.