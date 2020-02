Imagem e Credibilidade #018

PUBLICIDADE 

O carnaval acabou, mas o bloco Unidos do Planalto saúda o povo e pede passagem, causando confusão e apreensão… Mais uma vez, o presidente Jair Bolsonaro parece querer testar os limites das instituições e da democracia. Compartilhou vídeos convocando para manifestações contra o Congresso e o STF na sua rede pessoal de whatsapp e as reações dos demais poderes foram duras. Qualquer que seja o desfecho disso, o problema é o ambiente de intranquilidade criado e o risco que isso causa para o avanço das reformas no Congresso. Num país conturbado pelos riscos causados pelo coronavírus e o impacto do surgimento da doença na nossa economia e pelos complicados problemas de segurança em estados como o Ceará. Se é verdade que o ano só começa depois do carnaval, 2020 começa, então, animado! Esses são os temas comentados neste episódio do podcast Imagem&Credibilidade/Jornal de Brasília. Além de Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago, participa como convidada desta edição e jornalista Lydia Medeiros.