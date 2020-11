Imagem & Credibilidade #054 – Trump virtualmente derrotado nos EUA

PUBLICIDADE

Trump virtualmente derrotado nos EUA e os candidatos de Bolsonaro no Brasil mal nas pesquisas. O que houve com as apostas do presidente?

As projeções claramente apontam que o novo presidente dos Estados Unidos será o democrata Joe Biden, apesar de todos os esperneios e protestos de Donald Trump. No Brasil, as pesquisas mostram desempenho muito abaixo do esperado de todos os nomes que têm o apoio do presidente Jair Bolsonaro. Malograram as apostas do presidente no exterior e por aqui? E por que isso aconteceu? Que consequências trará? De que forma podem agravar outras questões como a denúncia contra o senador Flávio Bolsonaro? Os temas principais da semana são o objeto da análise desta semana no podcat Imagem&Credibilidade/Jornal de Brasília. Com um convidado muito especial: o jornalista Carlos Brickmann.