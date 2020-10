Imagem & credibilidade #050 – O novo, ou velho, Bolsonaro e as eleições municipais

PUBLICIDADE

Veja no Imagem & Credibilidade desta semana:

A cada dia, vai se consolidando mais a guinada pragmática do presidente Jair Bolsonado nas suas relações com o Centrão e outros grupos no Congresso. Um estilo que desagrada grupos mais ideológicos no governo. Mas quando tudo isso começou e foi construído. E como isso influi nas eleições municipais em curso no país, se é que influi? As causas e consequências deste novo momento e seus reflexos no quadro político nacional foram o tema do podcast Imagem&Credibilidade/Jornal de Brasília desta semana.

Para analisar esses e outros pontos da semana política em Brasília, participou como convidado especial o cientista político Murillo de Aragão, da Arko Advice. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.

