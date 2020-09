Imagem & credibilidade #048 – Popular como nunca, Bolsonaro será bom cabo eleitoral no pleito deste ano?

PUBLICIDADE

A pesquisa CNI/Ibope divulgada na quinta-feira (24) mostra o presidente Jair Bolsonaro com a melhor popularidade conquistada por ele desde o início do mandato: 40% de aprovação. Fruto especialmente do auxílio emergencial concedido durante o período de pandemia. O que acontecerá quando não houver mais esse auxílio? O presidente sustentará da mesma forma sua popularidade?

E como Bolsonaro surge agora como possível cabo eleitoral dos candidatos a prefeito? Diante dos primeiros números do Datafolha em São Paulo, é bom ou mau negócio colar a imagem à dele? A corrida que se inicia em São Paulo acontece também nas demais cidades. Como no Rio, com candidatos e o governador enrolados, num triste cenário. Em Brasília, a discussão política parece passar pelo retorno da CPMF, com maquiagem e nome novos. E no cenário internacional, a imagem do país continua queimando junto com as florestas do Pantanal e da Amazônia.

Esses foram os temas discutidos esta semana no podcast Imagem & Credibilidade / Jornal de Brasília. Para debater, os jornalistas Alexandre Jardim e Rudolfo Lago trouxeram como convidado especial o repórter Wilson Lima, do jornal paranaense Gazeta do Povo.