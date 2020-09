Imagem & Credibilidade #045 – De reformas, Justiça e governadores…

PUBLICIDADE

Reforma nova, governo velho… A semana fecha com o envio ao Congresso da proposta de reforma administrativa. Mas recheada com o mesmo tipo de crise desnecessária que parece sempre caracterizar os movimentos do governo. No mesmo momento em que envia uma reforma complicada e polêmica ao Congresso, o ministro da Economia, Paulo Guedes, briga com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de quem depende inteiramente para que ela ande e seja aprovada sem problemas. Um reflexo da falta de cintura da chamada nova política? A mesma falta de cintura que enreda no Rio de Janeiro o governador Wilson Witzel? Enquanto isso, no Judiciário seguem-se as decisões monocráticas. Têm elas cheiro de motivação política? Para analisar mais uma semana movimentada em Brasília, o podcast Imagem&Credibilidade/Jornal de Brasília desta semana tem como convidado especial o jornalista e advogado Paulo Roque. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.