Imagem & Credibilidade #033 – Em tempos de pandemia, o Centrão chega ao primeiro escalão

Primeiro, o Centrão foi ocupando os cargos de segundo escalão. Agora, finalmente ganhou um ministério. A lógica de troca de cargos por apoio político, que Bolsonaro execrava e dizia que iria extinguir em sua campanha, está definitivamente incorporada ao seu governo. A criação do Ministério das Comunicações, entregue ao deputado Fábio Faria, do PSD de Gilberto Kassab, é um dos temas do episódio desta semana do podcast Imagem&Credibilidade/Jornal de Brasília. Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago comentam ainda os novos posicionamentos do presidente Jair Bolsonaro a respeito da pandemia da covid-19. E o início do julgamento no STF do inquérito das fake news.