Imagem & Credibilidade #030

A equipe do Imagem&Credibilidade/Jornal de Brasília estava no ar gravando o podcast quando surgiu a informação de que o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, pedira à Procuradoria Geral da República que determinasse a apreensão do telefone celular do presidente Jair Bolsonaro. Mais um grave capítulo dessa crise política que não para, não dá descanso. E que foi já motivo da análise no podcast, que chegou ao seu episódio de número 30. Para abrilhantar a chegada a essa marca, Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago receberam como convidado especial o jornalista Leandro Mazzini, titular da coluna Esplanada, que é publicada no Jornal de Brasília e em mais 50 jornais de 25 diferentes estados.