Imagem & Credibilidade 028 – A crise espalha-se pela Praça dos Três Poderes

Ainda sob os ecos do depoimento do ex-ministro Sergio Moro à Polícia Federal e os desdobramentos do inquérito e das investigações iniciadas após a sua denúncia, o presidente Jair Bolsonaro pegou pelo braço um grupo de empresários e cruzou a Praça dos Três Poderes rumo ao Supremo Tribunal Federal para cobrar a reabertura da economia e tentar jogar no colo da Corte a responsabilidade pela crise.

Certamente, o ato não ajudou a melhorar a complicada relação entre os poderes da República. Tempos difíceis, em que conteúdos de reuniões internas do governo deverão ser investigados pela Justiça. Em que o governo se vê às voltas com acordos com o Centrão. Esses acordos trarão de volta a velha política, o toma lá dá cá?

Em tempos de coronavírus, o Brasil trata de tornar a vida ainda mais complexa a sua rotina política. Para explicá-la, estão sempre a postos Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago no podcast Imagem&Credibilidade/Jornal de Brasília.