Imagem & Credibilidade #025 – O combate ao coronavírus derrubou Mandetta. E agora?

O combate ao novo coronavírus fez uma vítima: o deputado e médico ortopedista Luiz Henrique Mandetta deixou de ser o ministro da Saúde. Foi demitido pelo presidente Jair Bolsonaro e substituído pelo médico oncologista Nelson Teich. Até que ponto tecnicamente isso vai de fato representar uma mudança na estratégia de combate à pandemia? Mandetta poderia ter permanecido ou a situação tinha chegado ao ponto total de esgarçamento? Além da crise do coronavírus, a crise política agora se agrava ou arrefece com a troca de ministros? Como não poderia deixar de ser, prossegue sendo o ponto central do podcast Imagem&Credibilidade/Jornal de Brasília o desdobramento político da pandemia da covid-19. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.