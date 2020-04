Imagem & Credibilidade #024 – Um ministro na corda bamba

PUBLICIDADE 

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, começou a semana praticamente demitido. Acabou permanecendo no cargo. Mas nada ainda parece resolvido. A queda de braço entre o ministro e o presidente Jair Bolsonaro é uma tensão que se adiciona nestes tempos difíceis em que estamos vivendo, no desafio de enfrentar a pandemia do novo coronavírus. Infelizmente, o que deveria ser uma questão médico-sanitária, no Brasil ganha contornos políticos. E vira, assim, tema do podcast Imagem&Credibilidade/Jornal de Brasília. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.