Imagem & Credibilidade #021

É tempo de coronavírus. Um imenso desafio para todo o planeta que, de repente, viu-se na obrigação de se isolar para preservar não só a sua saúde como a das demais pessoas. Com isso, o podcast mudou seu formato para se adequar também a essa realidade. Cada um em sua casa gravando o episódio desta semana por Skype. E no meio dessa epidemia global, como será que o governo brasileiro e seu presidente estão lidando com a questão? Quais os riscos da posição errática do presidente Bolsonaro? É o que Alexandre Jardim, Rudolfo Lago e Estevão Damazio discutem neste podcast.