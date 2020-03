Imagem & Credibilidade #019

PUBLICIDADE 

O governo desconfia do Congresso. No Congresso, a Câmara desconfia do Senado. No Senado, um grupo desconfia de outro. Foi nesse clima de desconfiança mútua, porém, que se costurou o acordo em torno do orçamento impositivo. Aprovou-se o veto do presidente Jair Bolsonaro, mas o projeto que divide a verba entre o Executivo e o Legislativo ficou para a semana que vem. Será aprovado? Ou vai prevalecer a desconfiança? Desconfiança que é consequência do clima de confronto permanente que o governo parece manter como estratégia. Será isso prejudicial para o país, para a economia? Perdemos com essa rota de colisão permanente? Esses são alguns dos temas tratados no episódio desta semana do podcast Imagem&Credibilidade/Jornal de Brasília. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.