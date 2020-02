Imagem & Credibilidade #015

PUBLICIDADE 

O presidente Jair Bolsonaro diz que não governa pensando em reeleição, mas tudo o que ele faz e diz parece dizer o contrário: que ele só pensa naquilo! E, assim, entra o presidente em rota de colisão com os governadores de São Paulo, João Dória, do Rio, Wilson Witzel, e do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, em torno do imposto sobre os combustíveis. Questão econômica, ou de novo, disputa eleitoral? E, se tudo é eleição, que papel se reserva para a ministra Damares Alves? São os temas do episódio desta semana do podcast Imagem&Credibilidade/Jornal de Brasília. Com Alexandre Jardim, Estevão Damazio e Rudolfo Lago.