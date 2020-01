Imagem & Credibilidade #013

PUBLICIDADE 

Externamente, a visão parece ser a de que o Brasil piorou. Afinal, caiu no ranking do combate à corrupção para a 106ª posição. Internamente, porém, a população parece enxergar de outra forma. Já que a popularidade do governo Jair Bolsonaro voltou a subir, e justamente porque a sociedade enxerga melhora no combate à corrupção e ao crime.

Uma contradição que coloca o ministro Sergio Moro no centro do debate político. Muito popular por aqui, ele parece provocar ciúmes no presidente Jair Bolsonaro. Ciúme parece tema de novela. E poucas pessoas têm sua imagem mais relacionada com novelas do que Regina Duarte. A “namoradinha do Brasil” agora está noiva. Será que até o capítulo final ela casa com o governo? As emoções e paixões destes e dos próximos capítulos do nosso folhetim brasileiro são os temas deste episódio do podcast Imagem & Credibilidade/Jornal de Brasília. Com Alexandre Jardim, Estevão Damazio e Rudolfo Lago.