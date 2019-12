Imagem & Credibilidade #010 – 2019 termina. Mas 2018 prossegue… (Parte 2)

PUBLICIDADE 

E continua aqui o podcast especial Imagem & Credibilidade/Jornal de Brasília, que traz a retrospectiva do ano de 2019. Com Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago. E a participação especial do jornalista Sidney Rezende.

Esperança econômica X disputa eleitoral

O ano de 2020 se inicia com sinais, ainda tímidos, de recuperação econômica. Mesmo que o voo da economia ainda não seja significativa, ele projeta, porém, em muitos uma esperança de dias melhores.

Mas até onde poderá avançar a economia brasileira neste clima de guerra política, que gera instabilidade e se mostra incapaz de criar um ambiente tranquilo. Em 2020, prevalecerá a consolidação do avanço econômico ou o acirramento de uma disputa política que não termina? Ainda mais se sabendo que será um ano de eleições municipais, eleições que anteciparão o cenário de 2022, quando acontece a sucessão do presidente Jair Bolsonaro.

Quem desponta? Quem perde? Quem ganha? Quais serão os grandes terrenos das novas batalhas? A análise das perspectivas para o ano que começa são o tema deste segundo podcast especial Imagem&Credibilidade/Jornal de Brasília. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.