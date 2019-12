Imagem & Credibilidade #009

PUBLICIDADE 

A sombra dos problemas de Flávio projeta-se perigosamente sobre o presidente Flávio Bolsonaro. A guerra entre Executivo e Legislativo continua na história de um novo imposto e do fundo eleitoral. Diante do desgaste vivido por Donald Trump nos Estados Unidos com o processo de impeachment, a estratégia de confronto permanente, que Bolsonaro copiou do presidente americano, é boa ou ajuda a gerar problemas?

Esses foram os temas do podcast Imagem&Credibilidade/Jornal de Brasília desta semana. Com o auxílio luxuoso da jornalista e ex-ministra Helena Chagas.