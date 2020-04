Demissão de Moro amplia gravemente a crise política

PUBLICIDADE 

Uma semana depois da demissão de Luiz Henrique Manetta na Saúde, a crise política amplia-se fortemente. O ministro da Justiça, Sergio Moro, um dos principais pilares do governo, pediu demissão. O dia terminou com uma grave guerra de versões entre Moro e o presidente Jair Bolsonaro. Há diversos possíveis desdobramentos, todos graves, a partir desse novo capítulo da eterna crise política brasileira. Os novos fatos, os bastidores da semana e a análise das possíveis consequências estão no episódio desta semana do podcast Imagem & Credibilidade/Jornal de Brasília. Com Alexandre Jardim, Estêvão Damázio e Rudolfo Lago.