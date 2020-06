Imagem & Credibilidade #032 – Crise de saúde, crise econômica, crise política…

PUBLICIDADE 

Um brasileiro morre por minuto vítima da covid-19. Com mais de 34 mil mortes, o Brasil ultrapassa a Itália e já é o terceiro país do planeta mais afetado pelo novo coronavírus. Infelizmente, no Brasil, a pandemia ganhou contornos políticos. Entrou no debate, no meio de uma crise que a essa altura por aqui não é somente sanitária, mas também econômica e política. Manifestações estão marcadas para o domingo, com consequências imprevisíveis. No meio desse cenário, o STF se prepara para na próxima semana fazer seu primeiro julgamento sobre o inquérito que apura fake news e o suposto envolvimento do Palácio do Planalto. Um clima mais do que tenso como esses precisa da análise de especialistas. E é para isso que estão a postos Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago, no podcast Imagem&Credibilidade/Jornal de Brasília.