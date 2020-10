Brigas na Esplanada e as razões da escolha do novo ministro do STF

PUBLICIDADE

Quem é Kássio Nunes Marques? Como age e o que pensa o novo ministro do STF? Por que recaiu sobre ele a escolha do presidente Jair Bolsonaro? Como ele se posicionará nas disputas acirradas da Corte, que agora envolvem diretamente Celso de Mello, o ministro que está para sair, e Marco Aurélio Mello? E, se há brigas no Supremo, elas acontecem também no governo e no Congresso, com a relação cada vez mais de tapas que de beijos do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com o ministro da Economa, Paulo Guedes, uma briga que atrapalha a tramitação de temas no Congresso, especialmente a formulação do Renda Cidadã, ou Renda Brasil, o programa social do governo. E seguem queimando as florestas, queimando também a imagem do país no exterior. Esses são os temas do podcast Imagem&Credibilidade/Jornal de Brasília desta semana. Que conta com a presença como convidada especial de Hylda Cavalcanti, repórter do Jornal de Brasília especializada em Poder Judiciário. Com Alexandre Jardim, Estevão Damázio e Rudolfo Lago.