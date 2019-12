Imagem & Credibilidade #010 – 2019 termina. Mas 2018 prossegue… (Parte 1)

PUBLICIDADE 

Pelo visto, 2018 seguirá sendo o incrível ano que não termina. O ano em que a política dividiu o país e transformou o debate em guerra de torcida. O ano em que famílias se separaram. Em que parentes e amigos deixaram de se falar por causa das suas opções.

É… Nem o resultado das eleições foi capaz de dar fim a esse FlaXFlu. Que prossegue, mesmo passado um ano da posse do presidente Jair Bolsonaro.

E assim foi 2019. Com o Palácio do Planalto imprimindo uma agenda de agressividade e disputas com os demais poderes e com alguns outros países. Onde a tríade de filhos políticos do presidente dividiu o poder, gerando desgastes. Onde, aparentemente, o Judiciário não foi capaz de lidar com a força que adquiriu e terminou na berlinda.

Esses e outros temas estão na edição especial do podcast Imagem & Credibilidade/Jornal de Brasília, que faz a retrospectiva do ano de 2019. Um ano com tantos assuntos que nos obrigou a dividir o bate-papo em duas partes.

A primeira você assiste aqui agora

Para analisar este ano que termina, um convidado bastante especial: diretamente do Rio de Janeiro, o jornalista Sidney Rezende