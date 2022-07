Flamengo do povão

Rubro-negros levaram 80% de 210 mil torcedores ao Maracanã

Era a tarde do domingo 15 de dezembro de 1963. Pelas catracas do estádio haviam passado 177.020 pagantes. Juntados as associados do mandante Flamengo (dispensou cobrança destes), convidados oficiais (Maracanã gerido pela Prefeitura-RJ), pessoal de imprensa e carteirada da Federação Carioca de Futebol, o público total chegava a 194.603, embora tivessem falado em 210 mil, com maioriísima rubro-negra, indiscutivelmente.

Aquele fora – ainda é – o maior público do futebol entre clubes, em estádios brazucas, superior ao de Brasil 1 x 2 Uruguai (16.07.1950), do final da Copa do Mundo, no mesmo local, quando registrou-se 173.800 pagantes e calculou-se o total de 199.800, com os penetras. Naquele dezembro, além de campeão carioca, o Flamengo tornou-se campeão em povão. Nem a Seleção Brasileira o superava no coração da galera – a terceira maior afluência de público no Maracanã foi 174.599, em Brasil 4 x 1 Paraguai (21.03.1954), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Campeão nas bilheterias, para ser campeão estadual, o Flamengo precisava d: 13 temporadas após perder a Copa o Mundo como treinador do escrete nacional, Flávio Costa era o comandante do seu time, naquela tarde. “Ele era conhecido como o técnico dos vice-campeonatos…. deixava os títulos … escorrerem … na hora das grandes decisões”, escreveu a revista O Cruzeiro.

Rolou a bola e o “Professor” Flávio Costa, precisando só do empate para se livrar de um estigma, mandou a sua rapaziada tentar o gol. Lá pelas tantas do primeiro tempo, ponta-direita rubro-negro Espanhol (José Armando Ufarte Ventoso) desperdiçara boa chance de gol. Depois, o ponteiro-esquerdo tricolor Escurinho – que os rubro-negros juravam estar impedido – ficou com o gol vazio à sua frente. A torcida do Fluminense comemorou antes da hora e Escurinho viu a bola batendo na rede. Mas o goleiro rubro-negro Marcial conseguiu rebatê-la. Estava feia a coisa para o “Professor”. Pelo jeito, o tabu persistiria.

Veio o segundo tempo e o Flamengo iria defender o mesmo gol no qual Gigghia marcara o tento da vitória uruguaia sobre Flávio Costa, em 1950. Para os supersticiosos….! Flamengo e Fluminense, no entanto, fizeram um jogo muito mais pegado do que técnico, o que serviu para o “Professor” pular dentro do túnel rubro-negro, quando o juiz Cláudio Magalhães apitou o final, com 0 x 0, e ele gritou: “Flamengggôôô!” – 13 temporadas depois, era a volta por cima, graças a: Marcial; Murilo, Luís Carlos ‘Gaúcho’ Freitas, Ananias e Paulo Henrique; Carlinhos e Nelsinho; Espanhol, Aírton Beleza, Geraldo José e Osvaldo ‘Ponte Aérea’ Taurisano. O Fluminense teve: Castilho; Carlos Alberto Torres, Procópio, Dari e Altair; Oldair e Joaquinzinho; Edinho, Evaldo, Manuel e Escurinho.