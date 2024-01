Expulsões rapidonas

Jair e Valdir Papel são os campeões do inexplicável no futebol brasileiro

Alguns comentaristas de arbitragem de TV acharam ter o árbitro Tarcizo Pinheiro Caetano exagerado na expulsão do vascaíno Jair, aos quatro minutos de Vasco 2 x 2 Bangu, na tarde do domingo passado (28.021.2024), no estádio Mané Garricha, aqui em Brasília, pela Taça Guanabara, por entrada considerada violenta sobre o banguense Walney. O Vasco da Gama protestou e pediu o afastamento do árbitro de seus futuros jogos, pois o apitador, entre outros motivos alegados pelos vascaínos, viu o mesmo Walney deixar marcas de sua chuteira (TV mostrou imagens) na canela de Zé Gabriel e não o expulsou da partida, só mostrou-lhe cartão amarelo.

Jair fica sendo o atleta com a expulsão de campo mais rápida da Turma da Colina. Antes dele, o “título” era de Valdir Papel, aos 17 minutos de Vasco da Gama 0 x 1 Flamengo, em 26 de julho de 2006, na finalíssima da Copa do Brasil. Na época, ao ver o ocorrido, o treinador vascaíno Renato “Gaúcho” Portaluppi queixou-se aos repórteres: “É inaceitável você dar uma chance dessas a um atacante, e ele, em duas jogadas iguais, ser expulso (de campo), em poucos minutos. Perdeu a chance dele no Vasco”, deixou claro um irritado Renato que chegou a empurrar o seu atleta quando este aproximou-se dele. Além da expulsão, Renato queixou-se, ainda, que o seu jogador não havia conseguido criar nenhuma jogada importante para o ataque cruzmaltino e distribuído dois carrinhos por trás nos adversários.

Naquele julho, Vasco da Gama e Flamengo haviam disputado, antes da finalíssima duas partidas, uma pelo Campeonato Brasileiro – 16.07 -Vasco 1 x 0 – e a outra pela Copa do Brasil – 19.07 – Flamengo 2 x 0 -, o que não desmotivou os vascaínos, pois estes se recuperaram, dias depois – 23. 07 – Vasco 2 x 1 Atlético-PR, pelo Brasileirão. Para o terceiro compromisso da sequência, Renato Gaúcho barrou Valdiram, por achar que ele não rendera bem nos 0 x 2 Fla, quando até o substituiu (por Ernâne), no segundo tempo. E escalou o Valdir Papel no prélio seguinte, contra os paranaenses, mas o substituindo, também (por Ricardinho) na etapa final.

No 0 x 1 Flamengo da expulsão rápida, Valdir Papel foi mandado embora pelo Vasco da Gama – Cássio; Wagner Diniz, Fábio Braz, Jorge Luiz e Diogo; Ygor, Andrade (Abedi), Ernâne e Ramon Menezes (Valdiram); Edílson Capetinha e Valdir Papel foi o time de sua despedida – e, a partir de então, tornou-se um cigano do futebol, passando por 20 times sem muita expressão. Nascido em Fortaleza-CE – 12.08.1979 –ele foi batizado e registrado por ro Waldirgly Bezerra Lima, iniciara a carreira em 1999, em um clube chamado Calouros do Ar-CE. Depois, passou por mais nove times, até chegar a São Januário e jogar fora a sua grande chance na carreira, por atitude inexplicável.

A última notícia de Valdir Papel é a de que ele havia encerrado a carreira de atleta em 2017, e vinha integrando a comissão técnica do Pacajus, equipe da região metropolitana da capital cearense.

Quanto a Jair, ele chegou à Colina aos 28 de idade, sendo apresentado em 15 de janeiro de 2023, um domingo, quando o time vascaíno estava na Flórida, nos Estados Unidos, participando de um torneio de pré-temporada, o Pixbet Flórida Tour. Antes do Vasco da Gama, a partir de 2011 passou por Pedrabranca-RS (sub20), Internacional-RS, Rio Verde-GO, Boa Esporte-MG, Veranópolis-RS, Juventude-RS, América-MG e Atlético-MG. Oficialmente, ele estreou vascaíno em 23 de fevereiro de 2023, em Vasco da Gama 4 x 0 Tem, do Amapá, pela Copa do Brasil. Nascido em 26 de agosto de 1994, em Ibirubá-RS, Jair Rodrigues Júnior tinha 33 partidas, quatro gols, seis cartões amarelos e só um vermelho como cruzmaltino.