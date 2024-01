“Wish” não consegue homenagear os clássicos da Disney

Animação que comemora os 100 anos da Walt Disney Studios não tem o mínimo brilho esperado

Quem não cresceu vendo os clássicos da Disney? Suas histórias encantadas conquistaram gerações e gerações, no ano passado o estúdio fundado por Walt Disney completou o seu centenário. Para a celebração uma nova animação foi produzida para abraçar e homenagear sua era de ouro. “Wish: o Poder dos Desejos”, estreia nessa quinta-feira (4), contudo não chega nem perto do alcance mágico das antigas animações.

“Como surgiu a estrela dos desejos, sobre a qual tantos personagens desejavam?. Essa é a história de Asha, de 17 anos, uma otimista com uma inteligência afiada que se preocupa infinitamente com sua comunidade. Em um momento de desespero, Asha faz um apelo apaixonado às estrelas, que é respondido por uma força cósmica, uma pequena bola de energia ilimitada chamada Estrela. Juntos, eles enfrentam o mais formidável dos inimigos para salvar sua comunidade e provar que quando a vontade de um humano corajoso se conecta com a magia das estrelas, coisas maravilhosas podem acontecer.

O filme tem várias referências e easter eggs aos clássicos de diferentes épocas do estúdio, como: “Branca de Neve e os Sete Anões” (1937), “A Bela e a Fera” (1991), “Peter Pan” (1953) entre outros. Sem dúvida nenhuma é uma animação bonita, seus gráficos repetem ao melhor que a Disney pode oferecer, uma paleta de cores em tons de aquarela. Para fazer jus a proposta de honrar suas melhores histórias, Wish conta com animais que falam e cantam, um vilão obcecado por espelhos, além de sete amigos leais para ajudar a protagonista em sua missão.

As referências não são um problema, mas sim seu enredo fraco, com clichês que qualquer espectador desavisado reconheceria, o roteiro peca ao tentar explicar pontos cruciais para a história, como por exemplo por que os desejos dos moradores somem ou a loucura vaidosa do Rei Magnífico.



O longa não entrega nenhuma música realmente tocante, seus números musicais são bons nada demais realmente, o elenco de vozes corresponde ao que se espera dos seus astros. Os diretores Chris Buck “Frozen” (2013 e Fawn Veerasunthorn “Moana – Um Mar de Aventuras” (2016), não conseguiram criar seus feitos anteriores, falta emoção, magia, uma aventura inédita e cativante.

Conclusão

“Wish: o Poder dos Desejos” não corresponde às expectativas para uma produção que deveria homenagear seus maiores clássicos dos últimos 100 anos. A frustração da animação é visível em seus primeiros minutos. Mais um fracasso para a gigante Walt Disney Studios.

Ficha técnica:

Direção: Fawn Veerasunthorn, Chris Buck;

Roteiro: Chris Buck, Jennifer Lee;

Elenco: Chris Pine, Harvey Guillen, Alan Tudyk, Evan Peters, Ariana Debose, Victor Garber;

Gênero: Aventura;

Distribuição: Walt Disney Studios;

Duração: 95 minutos;

Classificação Indicativa: Livre;

Assistiu à cabine de imprensa a convite da Espaço Z