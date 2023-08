Wes Anderson se revisita como diretor em ‘‘Asteroid City’’

Longa estrelado por grandes artistas, chega aos cinemas nesta quinta-feira (10)

Wes Anderson virou sinônimo de grandes produções, com filmes conhecidos pelos seus visuais excêntricos e pelo estilo de narrativa: ‘‘Os Excêntricos Tenenbaums’’ (2001), ‘‘Viagem a Darjeeling’’ (2007), ‘‘Moonrise Kingdom’’ (2012), ‘‘O Grande Hotel Budapeste’’ (2014), entre vários outros fazem parte da carreira do cineasta.

Nesta quinta-feira (10), chega às telas dos cinemas nacionais ‘‘Asteroid City’’ que faz uma revisitação das principais marcas registradas do diretor, com variações da metalinguagem, como o teatro e animação. O longa conta com um time recheado de grandes estrelas como Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton e Bryan Cranston.

Foto: Divulgação/Universal Pictures

Na década de 1950 em uma cidade fictícia do deserto norte-americano, e encenada como uma peça, a história segue uma convenção organizada para unir alunos e pais em uma competição acadêmica, até que o caos repentinamente se instala. Acontecimentos em escala global ameaçam perturbar espetacularmente o itinerário da convenção Junior Stargazer/Space Cadet na pacata cidade, à medida que se desenrolam os eventos capazes de mudar o mundo para sempre.

Wes Anderson é conhecido por sempre destacar o maximalismo em seus filmes, explorando os tons mais quentes, os cenários, tudo encaixadinho em seu lugar, prezando pela harmonia e beleza do espaço visto pelos espectadores. Anderson que além de assinar a direção também escreveu o roteiro ao lado de Roman Coppola tem um controle perfeito para enquadrar os personagens dentro das cenas, focando nos detalhes que facilmente poderiam ser esquecidos.

Foto: Divulgação/Universal Pictures

Um outro ponto que já faz parte de suas história é a morte, o luto está totalmente presente em ‘‘Asteroid City’’, os dilemas de como é possível conviver com uma grande perda, como cuidar dos filhos, talvez ter um novo amor, lidar com o trabalho são vistos na trama com muita tranquilidade de uma forma cômica. Além disso, o filme também pode ser visto como um longa sobre a pandemia, visto que os personagens vivem uma quarentena obrigada, por conta de um evento inesperado, talvez uma paródia dos últimos anos. Anderson usa todas as suas artimanhas para lembrar que o cinema também é uma forma de fazer arte.

Todos os personagens apresentados na trama são interessantes ao extremo, Jason Schwartzman figurinha repetida nos filmes do diretor, está em perfeita harmonia com o seu luto interior ao lado da Scarlett Johansson que vive uma atriz com facilidade para a comédia, mas que prefere o drama. Tom Hanks e Tilda Swinton também colaboram para uma trama singular. O elenco mais jovem encabeçado Jake Ryan também está sublime, enfim todo o elenco tem um tempo de tela suficiente para um êxito fenomenal, além de uma boa surpresa para os fãs brasileiros com uma participação pra lá de especial.

Foto: Divulgação/Universal Pictures

Conclusão

‘‘Asteroid City’’ é sobre os ciclos que se iniciam e que se encerram, com foco no contexto da ficção científica, lembrando em vários momentos animações conhecidas, os sonhos de adolescentes, a morte e é claro a arte, podem existir em perfeita harmonia. Esse sempre será o maior trunfo de Wes Anderson saber equilibrar suas obras.

Confira o trailer:

Ficha técnica:

Direção: Wes Anderson;

Roteiro: Wes Anderson, Roman Coppola;

Elenco: Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Edward Norton, Adrien Brody, Liev Schreiber, Hope Davis, Stephen Park, Rupert Friend, Maya Hawke, Steve Carell, Matt Dillon, Hong Chau, Willem Dafoe, Margot Robbie, Tony Revolori, Jake Ryan, Jeff Goldblum;

Gênero: Comédia, Ficção Científica, Drama;

Distribuição: Universal Pictures;

Duração: 105 minutos;

Classificação Indicativa: 14 anos;

Assistiu à cabine de imprensa a convite da Espaço/Z