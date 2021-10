Warner Bros Picture apresenta vídeo especial sobre trilha sonora de “Duna”

A aventura épica de Denis Villeneuve, baseada na obra de Frank Herbert, estreia nos cinemas brasileiros em 21 de outubro

Duna chega aos cinemas de todo o Brasil em 21 de outubro de 2021 e, para celebrar a chegada dessa aventura épica, a Warner Bros. Pictures apresenta um vídeo especial sobre a trilha sonora e os sons completamente novos criados especialmente para o filme.

O premiado compositor Hans Zimmer abraçou uma concepção original. Como Duna é uma civilização completamente diferente, foi necessário criar instrumentos para acompanhar esse conceito. “Hans se inspirou no som do vento e da areia porque, em Duna, o ritmo é tudo. Ritmo é vida e, o mais importante, pode ser a morte também, porque o ritmo atrai os vermes de areia gigantes. Então, nossa primeira conclusão foi que a maneira de abordar o ritmo seria única”, afirma Villeneuve. “Ele me disse várias vezes que a música deles não é do nosso mundo, mas de outro tempo, outro planeta. Ele queria criar uma paisagem sonora que não ouvimos antes e passou meses e meses criando instrumentos, buscando e definindo novos sons. No filme, há ritmos espasmódicos, cortados, interrompidos que Hans incluiu, que para mim já são icônicos da trilha sonora”, finaliza o diretor.

É possível conferir o vídeo no link e embarcar no universo espetacular baseado na obra de Frank Herbert. O filme chegará aos cinemas brasileiros em 21 de outubro, mas já é possível escutar a trilha sonora do filme nos agregadores de música.

Link para o vídeo especial sobre a trilha sonora:

Trailer do filme:

Sobre o filme:

O cineasta indicado ao Oscar, Denis Villeneuve (“A Chegada”, “Blade Runner 2049”), dirige Duna, adaptação para o cinema do best-seller seminal de Frank Herbert, uma produção da Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures.

Uma jornada do herói mítica e emocional, Duna conta a história de Paul Atreides, jovem talentoso e brilhante que nasceu com um destino grandioso, para além até da sua própria compreensão, e precisa viajar ao planeta mais perigoso do universo para garantir o futuro de sua família e de seu povo. Enquanto forças malévolas levam à acirrada disputa pelo controle exclusivo do fornecimento do recurso mais precioso existente no planeta – capaz de liberar o maior potencial da humanidade, apenas aqueles que conseguem vencer seu medo vão sobreviver.

Duna é estrelado pelo ator indicado ao Oscar Timothée Chalamet (“Me Chame Pelo Seu Nome”, “Adoráveis Mulheres”), por Rebecca Ferguson (“Doutor Sono”, “Missão: Impossível – Efeito Fallout”), Oscar Isaac (franquia “Star Wars”), pelo ator indicado ao Oscar Josh Brolin (“Milk: A Voz da Igualdade”, “Vingadores: Guerra Infinita”), por Stellan Skarsgård (série da HBO “Chernobyl”, “Vingadores: Era de Ultron”), Dave Bautista (“Guardiões da Galáxia”, “Vingadores: Ultimato”), Stephen McKinley Henderson (“Um Limite Entre Nós”, “Lady Bird: A Hora de Voar”), Zendaya (“Homem-Aranha: Longe de Casa”, série da HBO “Euphoria”), Chen Chang (“O Tigre e o Dragão”), David Dastmalchian (“Blade Runner 2049”, “Batman: O Cavaleiro das Trevas”), Sharon Duncan-Brewster (“Rogue One: Uma História Star Wars”, série da Netflix “Sex Education”), pela atriz indicada ao Oscar Charlotte Rampling (“45 Anos, “Assassin’s Creed”), por Jason Momoa (“Aquaman”, série da HBO “Game of Thrones”) e pelo vencedor do Oscar Javier Bardem (“Onde os Fracos Não Têm Vez”, “007 – Operação Skyfall”).

Dennis Villeneuve dirigiu Duna a partir do roteiro coescrito com Jon Spaihts e Eric Roth, baseado no romance homônimo escrito por Frank Herbert. O filme é produzido por Mary Parent, Cale Boyter, Joe Caracciolo Jr. e Villeneuve. Os produtores executivos são Tanya Lapointe, Joshua Grode, Herbert W. Gains, Jon Spaihts, Thomas Tull, Brian Herbert, Byron Merritt e Kim Herbert.

Na equipe de produção, o diretor voltou a trabalhar com o desenhista de produção Patrice Vermette (“A Chegada”, “Sicario: Terra de Ninguém”, “A Jovem Rainha Vitória”) e o editor Joe Walker (“Blade Runner 2049”, “A Chegada”, “12 Anos de Escravidão”), ambos com duas indicações ao Oscar; o supervisor de efeitos especiais Paul Lambert (“O Primeiro Homem”, “Blade Runner 2049”), vencedor de dois prêmios Oscar; e o supervisor de efeitos especiais vencedor do Oscar, Gerd Nefzer (“Blade Runner 2049”). Em Duna, Dennis Villeneuve colabora pela primeira vez com o diretor de fotografia indicado ao Oscar Greig Fraser (“Lion: Uma Jornada para Casa”, “A Hora Mais Escura”, “Rogue One: Uma História Star Wars”); a figurinista Jacqueline West (“O Regresso”, “O Curioso Caso de Benjamin Button”, “Contos Proibidos do Marquês de Sade”), indicada três vezes ao Oscar; o cofigurinista Bob Morgan; e o coordenador de dublês Tom Struthers (trilogia “Batman: O Cavaleiro das Trevas”, “A Origem”). O compositor Hans Zimmer (“Blade Runner 2049”, “A Origem”, “Gladiador”, “O Rei Leão”), vencedor do Oscar e com diversas indicações ao prêmio, é o responsável pela trilha sonora.

A Warner Bros. Pictures e a Legendary Pictures apresentam Duna, uma produção da Legendary dirigida por Denis Villeneuve. O filme será lançado nos cinemas brasileiros em 21 de outubro de 2021.

