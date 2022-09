Viola Davis protagoniza espetáculo grandioso de guerra em “A Mulher Rei”

Estreia hoje (22) um dos filmes mais aguardados do ano. No longa, Viola Davis lidera um grupo de guerreiras do reino de Daomé

A primeira coisa que se pode pensar sobre “A Mulher Rei” é que é mais um filme de ação, que pode até lembrar um pouco de “Pantera Negra” (2018). Pelo contrário: o longa é, sem dúvida nenhuma, mais do que isso. Trata-se de uma celebração da força feminina e da cultura e raízes africanas, baseado em fatos reais de guerreiras que viveram no século XIX, na África. Tem direção de Gina Prince-Bythewood e protagonizado pela incrível Viola Davis. O longa estreia nesta quinta-feira (22), com 95% de aprovação no site especializado Rotten Tomatoes.

“A Mulher Rei” acompanha a história de Nanisca (Viola Davis), a líder das Agojie, uma unidade de guerreiras composta apenas por mulheres que protegiam o reino africano de Daomé nos anos 1800. Ao lado de Izogie (Lashana Lynch) e Amenza (Sheila Atim), ela treina uma nova geração de recrutas e as prepara para a batalha contra um exército inimigo, além dos europeus escravagistas determinados a destruir o modo de vida delas.

Foto: Divulgação/Sony Pictures Releasing

Uma celebração ao feminino africano

O longa baseado em fatos reai dá vida às guerreiras Agojile, mulheres vindas de todas as aldeias da região que uniam forças. A diretora Gina-Prince-Bythewood buscou agregar essa característica no elenco. Grande parte das atrizes são realmente africanas, como a Thuso Mbedu, que é da África do Sul; a Lashana Lynch, que é jamaicana; e a Sheila Atim, que vem do Reino Unido, mas é nascida em Uganda. Temos mulheres da África Ocidental e afro-americanas, além também da produção, grande parte nascida na África Ocidental e/ou afro-americana. Isso foi pensado pela Bythewood de forma proposital, mesmo.

Direção e roteiro

Já que o pano de fundo da história são as guerreiras, era importante deixar as personagens nas cenas de luta o mais real possível, mesmo com a ajuda dos dublês. A diretora Gina-Prince-Bythewood, conhecida por “The Old Guard” (2020), fez questão de dar o treinamento para as atrizes. Outra característica marcante da cineasta no longa são as cenas internas com a personagem da Viola Davis, que sempre dá destaque para ela como mulher forte que precisa se impor para ser ouvida mesmo tendo uma função de autoridade. Bythewood conseguiu juntar dois gêneros muito diferentes de drama e ação de uma forma espetacular.

O roteiro ficou por conta de Dana Stevens, que conseguiu ambientar toda uma história das questões locais, os costumes e a relação que as Agojile tinham com os outros guerreiros do rei.

Foto: Divulgação/Sony Pictures Releasing

Viola Davis abraçou o projeto com toda a força

A vencedora do Oscar Viola Davis se entregou de corpo e alma para “A Mulher Rei”. Além de protagonizar uma das personagens mais complexas e heterogêneas da carreira, Viola também é produtora do longa, declarando em diversas entrevistas de como esse filme e personagem são importantes para Hollywood, principalmente pelo fato de ser feito por pessoas negras. Ela está radiante na pele de Nanisca, e sua sintonia em cena é perfeita com a personagem Nawi, vivida pela Thuso Mbedu.

Detalhes da produção

Além da representação óbvia do filme, “A Mulher Rei” foi rodado em locações na África do Sul. Um diferencial grande, pois dificilmente esse tipo de coisa acontece com grandes produções. Destaque também para o grande trabalho da figurinista Gersha Phillips, que fez toda uma pesquisa com a Bythewood para vestir as personagens da forma mais verdadeira possível. Cores como roxo e vermelho são vistas em vários momentos em tintas na pele nos tecidos, era uma forma de mostrar a realeza de uma tribo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto: Divulgação/Sony Pictures Releasing

Conclusão

“A Mulher Rei” é um filme épico que fala sobre uma minoria esquecida, concedendo de forma merecida o protagonismo para mulheres negras. Um filme de ação e drama com cenas lindas. Com toda a certeza um dos melhores do ano.

Confira o trailer:

Ficha técnica:

Direção: Gina Prince-Bythewood;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Roteiro: Dana Stevens;

Produção: Cathy Schulman, Viola Davis, Julius Tennon e Maria Bello;

​​Elenco: Viola Davis, Thuso Mbedu, Lashana Lynch, Sheila Atim e John Boyega;

Gênero: Drama e ação;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Distribuição: Sony Pictures Releasing;

Duração: 02 horas;

Classificação Indicativa: 16 anos;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assistiu à pré-estreia a convite da Espaço/Z