Velozes e Furiosos 10 inicia o final da franquia mantendo o tom caótico

Longa estrelado por Vin Diesel e grandes nomes, chega aos cinemas nacionais nesta quinta-feira (18)

Velozes e Furiosos acaba de chegar a marca de 10 filmes, número esse difícil para uma franquia principalmente pelo fato de muitos temas já terem sido explorados por seus realizadores, e o público já está apostando mais pela descrença de uma narrativa nova.

O primeiro longa lançado em 2001, se tratava mais de corridas de carros, brigas de rua e investigações policiais, com o tempo e também para se tornar mais duradouras as produções precisaram se inovar trazendo tramas mais ousadas e até meio mirabolantes. Nesta quinta-feira (18), chega aos cinemas nacionais o novo filme de Velozes e Furiosos que mantém uma linha direta com “Velozes e Furiosos 5: Operação Rio” (2011), com uma pegada mais centrada para um desfecho de uma das famílias mais queridas no universo cinematográfico.

Foto: Divulgação/Universal Pictures

Ao longo de muitas missões e contra probabilidades que pareciam impossíveis, Dom Toretto (Vin Diesel) e sua família foram mais espertos e superaram todos os inimigos em seu caminho. Agora, eles devem desafiar o adversário mais letal que já enfrentaram. Alimentada pela vingança, uma ameaça terrível emerge das sombras do passado na forma de Dante (Jason Momoa), para destruir o mundo de Toretto e destruir tudo – e todos – que ele ama.

“Velozes e Furiosos 10” entrega o que o fã gosta, são muitas cenas de ação, muitas sequências de embate seja por armas ou lutas coreografadas, o diretor Louis Leterrier contratado às pressas para substituir Justin Lin, consegue impactar nas cenas certas, por outro lado não convence na escolha de separar todo o elenco em vários núcleos. Pois o que fica parecendo em muitos momentos para manter a história de todos os personagens nada é realmente explicado, a trama em si deixa muitas pontas soltas o que não é totalmente um erro, pois uma sequência já foi confirmada para 2024, o longa acaba em um momento crucial sem final, ou seja essa continuação é mais do que necessária.

Foto: Divulgação/Universal Pictures

Nesta nova aventura um novo vilão surge, Dante interpretado por Jason Momoa que vive o filho de Hernan Reyes vivido pelo ator português Joaquim de Almeida no já mencionado “Velozes e Furiosos 5: Operação Rio” (2011), ele se torna um dos melhores antagonistas da leva de filmes, extremamente louco com tons de canastrice, lembrando até em alguns momentos o Coringa, com frases típicas que qualquer fã da franquia irá se lembrar, brincando em vários momentos com esse amor que o Toretto sente por sua família e como isso pode deixar ele fraco ou quando menciona o “famoso churrasco”.

O filme peca, mais uma vez, ao retratar o Brasil, mesmo erro já cometido na Operação Rio, quando não contrata atores brasileiros, e chamam profissionais portugueses que, obviamente, têm sotaques mais carregados e não conseguem falar simples frases do nosso país do nosso jeitinho.

Conclusão

Velozes e Furiosos 10 inicia o final de uma das franquias mais populares do cinema, com o mesmo tom caótico e sentimentalista. O longa que mantém um carinho por seus atores e personagens relembra algumas das cenas mais queridas dos outros filmes, além de mais uma vez homenagear o ator Paul Walker que viveu Brian O’Conner falecido em 2013. O filme ainda traz um dos retornos mais esperados, além de uma cena pós crédito.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira o trailer:

Ficha técnica:

Direção: Louis Leterrier;

Roteiro: Justin Lin e Dan Mazeau;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Elenco: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jason Statham, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, John Cena, Jason Momoa, Charlize Theron, Brie Larson, Daniela Melchior, Michael Rooker, Scott Eastwood, Helen Mirren, Rita Moreno;

Gênero: Ação;

Distribuição: Universal Pictures;

Duração: 141 minutos;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Classificação Indicativa: 14 anos;

Assistiu à cabine de imprensa a convite da Espaço/Z