Uma “Bela Vingança” digna de um Oscar

Acostumados a assistir uma boa vingança sangrenta nos filmes, o longa “Bela Vingança” contorna todos os paradigmas de assassinatos. Por um lado, vamos perceber que nem só de sangue vivem os chamados “thrillers”. A coluna de hoje traz um resumo do que podemos aguardar deste lançamento.

Trailer Oficial:

O filme começa em uma festa com música pop.3 amigos e uma mulher bêbada. Um deles a leva para o próprio apartamento e começa a abusar dela. A cena seguinte mostra a mulher andando descalça na rua. Jerry é o nome do cara. Cassie ou Cassandra assim como é chamada vive duas vidas distintas.

O roteiro que parece meio confuso no início, uma vez que Cassie parece ser uma assassina com sede de vingança, se desenrola de outra maneira ao longo da história. Cassie é uma menina que tem hábitos distintos, como sair a noite em busca de vingança e trabalhar em uma cafeteria durante o dia.

Com o desenvolvimento da trama, percebemos o real motivo pelo qual acontecem as vinganças. Por meio de um caderno, o qual Cassie faz anotações, ela consegue direcionar uma estratégia para alinhar o plano de vingança. Encontra-se com personagens que mais à frente descobrimos tais importâncias no desfecho.

Com o roteiro bem amarrado, uma história que nos gera curiosidade e um final que com certeza vai te surpreender, “Bela Vingança” se mostrou bem construído, sendo assim, fazendo juz às 35 indicações para prêmios, sendo elas 4 para o Oscar quando se sagrou como “Melhor Roteiro Original”

Enfim, aproveitem a seção e bom filme a todos!