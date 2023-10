“Um Filme de Cinema” resgata história da sétima arte pelo olhar infantil

Longa nacional do diretor Thiago B. Mendonça, estreia nesta quinta-feira (5)

Nesta quinta-feira (5), estreia o longa nacional “Um Filme de Cinema” do diretor Thiago B. Mendonça. Sob um olhar delicado e lúdico, o cineasta combina o gênero documental com a ficção.

Bebel, filha de um diretor de cinema em crise, quer fazer um filme com seus amigos para um projeto escolar. A realização do filme se torna uma grande aventura e leva Bebel, sua família e seus amigos a uma viagem pela história do cinema.

Foto: Divulgação/Embaúba Filmes

Além de dirigir, Thiago B. Mendonça também assina o roteiro do longa, ele teve todo o cuidado para administrar as crianças na tela, por se tratar em partes de um documentário muito da rotina das crianças passaram para as imagens finais, o quarto quando elas dormem, brincadeiras na escola uma forma de deixar o mais real e à vontade possível.

O longa transborda reflexões, como crises de identidade representadas pelo cineasta ficcional, interpretado por Scarpelli. Outro ponto importante da trama é justamente tornar acessível para o público infantil, visto que a infância também está sendo retratada na história. Com detalhes que mostram que as crianças podem ter liberdade e criatividade para se aventurar dentro das possibilidades.

Foto: Divulgação/Embaúba Filmes

Trabalhar com crianças pequenas na frente das telas nem sempre é fácil para as produções, contudo Mendonça tentou deixar os registros o mais espontâneo possível, dando liberdade para elas improvisarem bastante.

Conclusão

“Um Filme de Cinema” é um longa fofo, divertido e lúdico, daqueles que deixaram as crianças felizes e o público mais velho saudoso dos tempos antigos. Thiago B. Mendonça apresenta uma trama de reflexões sobre aspectos dos sonhos materializados.

Confira o trailer:

​​Ficha técnica:

Direção: Thiago B. Mendonça;

Roteiro: Thiago B. Mendonça;

Elenco: Bebel Mendonça, Isadora Mendonça, Rodrigo Scarpelli, Eugênia Cecchini, Antonio Petrin, Alípio Freire, Carlos Francisco, Camila Urbano;

Gênero: Documentário, Ficção;

Distribuição: Embaúba Filmes;

Duração: 83 minutos;

Classificação Indicativa: Livres;

Assistiu à cabine de imprensa a convite da Sinny Assessoria