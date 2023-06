Transformers: O Despertar das Feras perde o foco com roteiro confuso e corrido

Novo longa da franquia iniciada em 2007, chega nesta quinta-feira (08) aos cinemas brasileiros

Transformers é uma das franquias mais contraditórias de Hollywood, hora pelo cansaço dos inúmeros filmes, ou pelo fato de ser um grande marketing de vender brinquedos. Tudo bem até aí… Alguns filmes ganharam o coração do público como a primeira produção lançada em 2007 e protagonizada por Shia Labeouf e Megan Fox. E mesmo com alguns problemas nos cinco primeiros longas e o seu completo caos encabeçado pelo diretor e produtor Michael Bay, um reboot foi lançado em 2018 “Bumblebee”, que diferente dos outros filmes, foca sua jornada em amadurecimento e conexão com seus personagens.

Para mais uma continuação dessa franquia, chega aos cinemas nacionais nesta quinta-feira (08), “Transformers: O Despertar das Feras”, que deveria trazer uma nova identidade, com novos personagens, mas que acaba com um roteiro confuso, extremamente rápido que se perde em diversos momentos e ainda conta com obrigações corporativas ligadas a Hasbro (empresa criadora e dona dos direitos dos Transformers).

Foto: Divulgação/Paramount Pictures

Ambientado nos anos 1990, o filme acompanha os Maximals, Predacons e Terrorcons que se juntam à batalha entre os Autobots e Decepticons na Terra. Noah (Anthony Ramos), um jovem astuto do Brooklyn, e Elena (Dominique Fishback), uma ambiciosa e talentosa pesquisadora de artefatos, são arrastados para o conflito enquanto Optimus Prime e os Autobots se reúnem novamente para enfrentar um terrível novo inimigo empenhado em sua destruição chamado Scourge.

Mesmo com a ligação direta ao “Bumblebee” (2018), esta nova produção se perde em vários momentos, principalmente pelo roteiro, cheio de informações com inspirações em “Exterminador do Futuro 2” (1991) e “Indiana Jones”, mas que não consegue completar nenhuma trama em si. Os roteirista Jon Hoeber e Erich Hoeber também forçaram uma grande barra para introduzir novos robôs com os Maximals que seriam essas feras do título, esse enredo é inspirado na animação dos anos 1990 “Beast Wars” que alguns podem até lembrar, aqueles animais que se transformam em robôs.

Foto: Divulgação/Paramount Pictures

Outro grande ponto negativo do novo filme, é dar foco para esses novos personagens que podem gerar novos “brinquedos” ou seja, eles deixam de lado um grande trunfo que já se mostrou, forte para as tramas que é o Bumblebee que quase não aparece, e entra no seu lugar o novo Transformers Mirage que até tenta se conectar de forma mais profunda com o Noah vivido por Anthony Ramos, mas é tudo tão rápido que essa conexão nunca acontece.

E para acabar com qualquer chance do público se interessar pelo filme, na última cena o final conta com um próximo passo para uma possível nova franquia, estabelecendo o universo da Hasbro nos cinemas. (sem spoiler é claro).

Conclusão

Transformers: O Despertar das Feras tinha a faca e o queijo na mão, para ser pelo menos um bom filme, eles não exploram a questão da nostalgia, que está muito forte nos últimos anos, não conseguem deixar os novos personagens com o carisma dos antigos e ainda se prendem a essas obrigações corporativas ligadas a Hasbro que não favorece em nada a franquia, pelo contrário demonstra que tudo é descartável.

Confira o trailer:

Ficha técnica:

Direção: Steven Caple Jr.;

Roteiro: Joby Harold, Darnell Metayer, Josh Peters, Erich Hoeber, Jon Hoeber;

Elenco: Anthony Ramos, Dominique Fishback, Luna Lauren Vélez, Tobe Nwigwe, Peter Cullen, Ron Perlman, Peter Dinklage, Michelle Yeoh, Pete Davidson, Liza Koshy, Cristo Fernández, John DiMaggio, David Sobolov, Michaela Jaé Rodriguez;

Gênero: Ação, Ficção Científica;

Distribuição: Paramount Pictures;

Duração: 127 minutos;

Classificação Indicativa: 12 anos;

Assistiu à cabine de imprensa a convite da Espaço/Z

