Timothée Chalamet traz charme para um musical delicioso em “Wonka”

Inspirado na clássica história infantil de Roald Dahl de 1964, “A Fantástica Fábrica de Chocolate”; longa estreia nesta quinta-feira (7)

Inspirado na clássica história infantil de Roald Dahl, “A Fantástica Fábrica de Chocolate” (1964), estreia nesta quinta-feira (7), “Wonka” protagonizado por Timothée Chalamet, diferente da querida versão de 1971 com Gene Wilder ou do filme mais sombrio de Tim Burton de 2005 com Johnny Depp no papel principal. Essa nova aposta é dirigida por Paul King e co-escrita por King e Simon Farnaby e conta como extraordinário fabricante de chocolate Willy Wonka se tornou Wonka. Um musical leve e delicioso para o período de final de ano.

Cheio de ideias e determinado a mudar o mundo, o jovem Wonka (Timothée Chalamet) embarca em uma aventura para espalhar alegria através de seu delicioso chocolate. Nela, ele acabou conhecendo o seu fiel e icônico assistente, Oompa Loompa (Hugh Grant), que o ajudou a ir contra todas as probabilidades para se tornar o maior chocolatier já visto. Mostrando que as melhores coisas da vida começam com um sonho.

Paul King responsável por outros dois filmes familiares que trazem uma história fofa repleta de magia em “Paddington” (2014) e “Paddington II” (2017). Sabe deixar a sua marca, mesmo “Wonka” sendo inspirado em um livro e estar na sombra de duas versões que marcaram gerações, ele tem uma grande originalidade que lembra filmes que já não chamam tanto a atenção dos espectadores. Essa nova versão lembra em vários momentos os musicais da década de 1960 que é prontamente encabeçado para o lançamento neste período do ano. King deixa claro que esse gênero ainda tem muito para ser explorado e amado.

Por se tratar de uma prequela (história serve de antecedente a uma já existente), os espectadores podem ficar confusos por não verem a construção da Fábrica de Chocolate, pois a trama foca em mostrar quem era Willy Wonka antes de ser conhecido como o maior de todos os fabricantes. A jornada é bem construída e muito simpática para esse tipo de longa.

O Wonka de Timothée Chalamet é mais equilibrado que os seus antecessores, contudo ele ainda é divertido um tanto quanto infantil em seus sonhos. Seus números musicais são a prova que o ator que se tornou um dos queridinhos de Hollywood sabe o que está fazendo e consegue surpreender independente do personagem. Chalamet tem uma grande facilidade em transitar nas várias cenas musicais e muito bem coreografadas como em “A World of Your Own” e “A Hatful of Dreams” ou “Pure Imagination” que também faz parte da versão de 1971.

O elenco secundário foi muito bem escolhido Noodle, uma jovem órfã lindamente interpretada por Calah Lane lembra muito a personagem Annie que já foi adaptada diversas vezes para o cinema. Ela se torna um contraponto para o Wonka visto que é equilibrada, sábia e pé no chão. A Sra. Scrubitt (Olivia Colman) e Bleacher (Tom Davis) vivem um casal improvável de picaretas que abusam da falta de conhecimento de visitantes para os tornarem escravos, Colman como sempre está maravilhosa com uma personagem repulsiva.

Os vilões que também fazem parte do livro e são conhecidos como o Cartel do Chocolate, um trio de gananciosos que farão de tudo para continuar comandando a venda dos doces na cidade, ambos são interpretados por comediantes conhecidos; Paterson Joseph como Arthur Slugworth, Matt Lucas como Prodnose e Mathew Baynton como Fickegruber. Porém que rouba a cena toda vez que aparece e o Oompa Loompa vivido por Hugh Grant, o ator está maravilhoso, ele brilha em todos os segundos, mesmo falando que só aceitou participar do projeto por dinheiro.

Neil Hannon compõem as seis novas canções, já Joby Talbot faz a trilha sonora e juntos com o design de produção de Nathan Crowley e o figurino de Lindy Hemming dão o suporte necessário para um filme que exige uma magia nas entrelinhas, todos estão esplêndidos.

Conclusão

“Wonka” é um filme leve, divertido para toda a família, com cenas musicais muito bem coreografadas, o elenco liderado por Timothée Chalamet está magnífico. Paul King cria uma mágica aventura em um gênero muitas vezes subvalorizado.

Confira o trailer:

​​Ficha técnica:

Direção: Paul King;

Roteiro: Paul King e Simon Farnaby;

Elenco: Timothée Chalamet, Calah Lane, Keegan-Michael Key, Olivia Colman, Sally Hawkins, Rowan Atkinson, Hugh Grant, Jim Carter, Natasha Rothwell, Paterson Joseph, Matt Lucas, Mathew Baynton, Rich Fulcher, Tom Davis;

Gênero: Musical, Aventura, Fantasia;

Distribuição: Warner Bros;

Duração: 116 minutos;

Classificação Indicativa: 12 anos;

Assistiu à cabine de imprensa a convite da Espaço/Z