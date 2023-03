Terror feminista de Anita Rocha da Silveira, “Medusa” fala sobre a pressão da beleza

Longa “Medusa”, de Anita Rocha da Silveira, fala sobre uma gangue religiosa que persegue mulheres supostamente promíscuas

Longas que retratam mensagens de forma mais utópica estão cada vez mais comuns. Na mesma linha, estreia, nesta quinta-feira (16), “Medusa”, filme de terror de Anita Rocha da Silveira. A produção retrata uma gangue de jovens garotas religiosas que se unem para agredir mulheres consideradas pecadoras, com base no mito grego da Medusa — uma jovem bela que, após perder sua virgindade, foi castigada pela deusa Atena e amaldiçoada como uma espécie de górgona, um ser com serpentes no lugar do cabelo.

Para a trama, a diretora criou um universo ilusório sobre a perfeição dos evangélicos. A jovem Mariana (Mari Oliveira) pertence a um mundo onde deve manter a aparência de ser uma mulher perfeita. Para não cair em tentação, ela e suas amigas se esforçam ao máximo para controlar tudo e todas à sua volta. Ao cair da noite, elas formam “As Preciosas de Cristo”, uma gangue que caçava e punia aquelas que se desviaram do caminho correto. Porém, dentro do grupo, a vontade de gritar fica cada dia mais forte.

Foto: Divulgação/Vitrine Filmes

“Medusa” foi escrito e dirigido por Anita Rocha da Silveira, já conhecida pelo ótimo “Mate-Me Por Favor” (2015). Seu novo longa lembra em vários momentos de “Divino Amor” (2019), do cineasta Gabriel Mascaro, que também aborda um ressignificado de uma prática ou ato para caber em um discurso evangélico no caso para a intercambialidade de parceiros sexuais. Assim como no filme de Mascaro, Anita também usa a estética neon para mostrar essa distopia assustadora neopentecostal, para redefinir a violência.

Logo no início de “Medusa”, que foi exibido no Festival de Cannes de 2021, essas jovens usam da “palavra” de Deus para espancarem uma moça que supostamente seria uma “vagabunda e promíscua”, além de machucarem e humilharem a vítima. As “Preciosas de Cristo” a expõe publicamente nas redes sociais. Essa mesma prática também é vista no grupo de garotos “Soldados de Sião”. Mesmo com o filme sendo retratado de uma maneira mais distópica, muitas cenas podem ser relacionadas com o Brasil dos últimos anos.

Foto: Divulgação/Vitrine Filmes

Anita foge completamente da lógica para apresentar suas personagens e abusa das composições e da estética em excesso para representá-las. Todo o descontrole para falar do real e imaginário foi proposital, uma forma de denunciar essa doutrina agressiva sem realmente usar o realismo.

A grande mudança de “Medusa” fica para a protagonista Mariana vivida por Mari Oliveira. Sua personagem começa a questionar tudo à sua volta, depois de ter seu rosto machucado e não ser assim tão perfeita, Anita não se prende a história de Marina e prefere usar só como um pano de fundo para o horror, como quando a personagem começa a perseguir uma lenda urbana de uma jovem atriz (Bruna Linzmeyer) que teve seu rosto queimado e sumiu dos holofotes, além do horror a diretora também usa do gênero teen para seu longa como inspirações em “Heathers” (1989) e “Meninas Malvadas” (2004), principalmente em Michele (Lara Tremouroux) que é uma típica garota má com algo a esconder.

Conclusão

Anita Rocha da Silveira tem um olhar crítico em “Medusa” e não sai desse universo imaginário em quase nenhum momento. O longa satiriza em forma de terror os pensamentos mais obscuros de uma boa parte da sociedade. A trilha sonora pop é um acerto excepcional, além das camadas de neon e de grandes atuações.

Confira o trailer:

Ficha técnica:

Direção: Anita Rocha da Silveira;

Roteiro: Anita Rocha da Silveira;

​​Elenco: Mari Oliveira, Lara Tremouroux, Joana Medeiros, Felipe Frazão, Bruna G, Carol Romano, João Oliveira, Bruna Linzmeyer, Thiago Fragoso, Inez Viana;

Gênero: Terror;

Distribuição: Vitrine Filmes;

Duração: 127 minutos;

Classificação Indicativa: 16 anos;

Assistiu à cabine de imprensa a convite da Sinny Assessoria