Terror “A Primeira Comunhão” tem boa ambientação, mas com mesma temática católica

Longa espanhol do diretor Víctor Garcia estreia nesta quinta-feira (30)

Estreia, nesta quinta-feira (30), o terror espanhol “A Primeira Comunhão”, do diretor Victor Garcia. O filme tem um pano de fundo promissor e apresenta seus personagens com cuidado, com uma cena prólogo que prepara o público para os horrores que estão por vir. Contudo, com tantos clichês envolvendo o universo do terror sobrenatural do catolicismo, o longa não consegue inovar e se mantém em narrativas já conhecidas.

Em 1987, no povoado de Tarragona, na Espanha, Sara (Carla Campra) teve que se mudar para este lugar e simplesmente não se sente confortável na cidade. Um dia, ela e sua melhor amiga, chamada Rebe (Aina Quiñones), se divertem em uma boate, bebem, se drogam e vivem uma noite inesquecível. Ao voltarem para casa, encontram uma estranha boneca vestida com um vestido de comunhão. Mal sabem elas que essa descoberta mudará completamente suas vidas e as transformarão em um pesadelo.

Foto: Divulgação/Paris Filmes

O roteiro de Guillem Clua e do também diretor Victor Garcia se esforça para criar um bom enredo sobre possessão. O filme tem boas saídas e desdobramentos interessantes, mas acaba caindo nos clichês do subgênero que misturam elementos como bonecas, fantasmas e o catolicismo. A trama apresentada dos personagens entrega um bom desenvolvimento, suas histórias são inseridas com calma, porém previsíveis. Os mesmos problemas de sempre para esse tipo de filme estão presentes na produção, como cenas escuras, ambientes internos… isso já é comum e esperado.

“A Primeira Comunhão” alcança o impacto esperado, mesmo com enredo recorrente. É inserido sem sutileza, as assombrações aparecem em vários momentos, logo na primeira cena. A direção de arte fez uma grande caracterização para o fantasma da menina da comunhão, maquiagem, roupas e próteses são o destaque da produção, lembrando personagens do diretor Guillermo Del Toro.

Foto: Divulgação/Paris Filmes

Conclusão

“A Primeira Comunhão” não inova no aspecto do terror sobrenatural, mas se torna uma boa obra inspirada no subgênero. Longas de terror da Espanha estão aparecendo muito nos últimos anos como “REC” (2007) ou “O Orfanato” do mesmo ano. É interessante este novo universo para o cinema espanhol.

Confira o trailer:

Ficha técnica:

Direção: Victor Garcia;

Roteiro: Guillem Clua e Victor Garcia;

​​Elenco: Carla Campra, Aína Quiñones, Marc Soler;

Gênero: Terror;

Distribuição: Paris Filmes;

Duração: 98 minutos;

Classificação Indicativa: 16 anos;

