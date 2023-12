“Tá Escrito” explora todos os clichês das comédias romântica jovens

Longa estrelado por Larissa Manoela; estreia nesta quinta-feira (7)

Depois de um período trabalhando apenas em produções para o streaming e para a TV, Larissa Manoela retorna aos cinemas com a comédia romântica jovem, “Tá Escrito”. Dirigido por Matheus Souza que foi brilhante ao dirigir “Apenas O Fim” (2008). Contudo a nova aposta produzida pela Globo Filmes e GloboPlay em parceria com a Paris Entretenimento chega rodeada de clichês com cenas previsíveis e uma trama que não prende o espectador.

A jovem astrônoma Alice (Larissa Manoela) começa a trabalhar em uma empresa que agencia influenciadores como uma guru da astrologia, sem conseguir muitos seguidores um dia ela chega em casa e vê seu primeiro “recebido”. Ansiosa, ela abre e vê que o presente contém apenas um caderno em branco com instruções que indicam que qualquer previsão astrológica escrita naquelas páginas se concretizará. A partir daí Alice terá o poder de influenciar a todos.

O roteiro de Matheus Souza, Thuany Parente e Mariana Zatz parte para uma trama já conhecida (objeto mágico que muda a vida de quem o acha), o longa vai lembrar várias produções da Disney e o mais recente seriado “No Mundo da Luna” na HBO Max. Ele tem uma pegada mais atual brasileira, falando sobre influenciadores que fazem de tudo para aparecer, mas acaba se perdendo com uma história completamente previsível, a protagonista aprende com seus erros, se apaixona pelo cara estranho, pede desculpas para a melhor amiga e fim é isso.

Matheus Souza que também assina a direção e já é conhecido por filmes jovens como, “Eu Não Faço a Menor Ideia do Que Eu Tô Fazendo com a minha Vida” (2012), “A Última Festa” (2023) e “Ana e Vitória” (2018), consegue transitar de fluidez pelo público mais jovem, ele sempre busca se conectar com o espectador, com questões atuais e relevantes, a questão aqui é todo o clichê envolvido em “Tá Escrito”.

Larissa Manoela é uma atriz muito completa, entre a sua geração ela com toda a certeza é uma das grandes promessas futuras para atuação, sem falar que ela canta e dança. Ela tem uma interpretação envolvente e cativante e forma uma ótima dupla com o seu par romântico Victor Lamoglia que estava maravilhoso em “Eduardo e Mônica” (2022).

Conclusão

“Tá Escrito” tem alguns bons momentos, ele é divertido e fala diretamente com o público mais jovem, não vai agradar fora dessa faixa. A previsibilidade e os clichês tornam a experiência cansativa e chata, mas pode ser uma boa adição para o streaming.

Confira o trailer:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

​​Ficha técnica:

Direção: Matheus Souza;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Roteiro: Matheus Souza, Thuany Parente, Mariana Zatz;

Elenco: Larissa Manoela, Victor Lamoglia, André Luiz Frambach, Karine Teles, Caroline Dallarosa, Kevin Vechiatto;

Gênero: Comédia Romântica;

Distribuição: Paris Filmes;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Duração: 100 minutos;

Classificação Indicativa: 10 anos;

Assistiu à cabine de imprensa a convite da Espaço/Z

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE