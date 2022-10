‘Super Quem?’ satiriza o universo dos super-heróis

Chega aos cinemas nesta quinta-feira (27) a comédia francesa “Super Quem?”, que traz de volta ao cinema o gênero de paródias e vai tirar muitas gargalhadas do público

Na última década, os filmes de super-heróis se consolidaram no mercado cinematográfico, ‘roubando’ visibilidade de outros gêneros. Esse crescimento tem feito com que diversos atores passem a estrelar os longas de Marvel e DC, o que acaba por causar revolta em grandes diretores. Essa é a trama de “Super Quem?”, comédia francesa que faz uma sátira com esse tipo de obra e chega às telonas nesta quinta-feira (27).

Em “Super Quem?”, um ator fracassado (Philippe Lacheau) só tem azar em relação à carreira. Por obra do acaso, acaba conseguindo ser o protagonista em um filme de super-herói chamado BadMan. Logo depois, sofre um acidente e começa a viver como se fosse o personagem da história. Rodeado por alucinações de sua nova vida, ele, a irmã e os amigos se veem no meio de uma grande confusão com ladrões reais.

Foto: Divulgação/Paris Filmes

Roteiro

O longa tem apenas uma hora e vinte de duração, mas, mesmo sendo um filme extremamente curto, se apresenta de forma bastante criativa, contemplando o gênero de paródia como na franquia “Todo Mundo em Pânico” iniciada em 2000 ou em “Super-Herói: O Filme” (2008). Gênero esse que anda sumido nos últimos tempos.

A produção francesa acaba explorando o melhor de filmes de super-heróis e também critica suas falhas. O roteiro traz críticas hilárias sobre a profissão de atores, mostrando a necessidade de entrarem para o elenco de filmes da Marvel ou DC para conseguirem se manter em alta na indústria cinematográfica. Philippe Lacheau, além de viver o protagonista, assina a direção e o roteiro, com grande destaque para as cenas de gozação que lembram filmes como Batman, Homem-Aranha, Vingadores, entre outros.

Um longa para não ser levado a sério

Foto: Divulgação/Paris Filmes

Além da sua história totalmente fora do comum, que muitas vezes não faz sentido nenhum, o longa conta com várias cenas de ação que fogem do padrão, demonstrando mais uma vez que “Super Quem?” não é para ser levado a sério. O filme foi feito com pouquíssimos recursos e isso fica claro desde o início, com o único intuito de divertir o público.

Conclusão

‘Super Quem?’ é um filme muito divertido, que brinca com um gênero que se tornou popular nos últimos anos e traz as paródias de volta aos cinemas.

Confira o trailer:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ficha técnica:

Direção: Philippe Lacheau;

Roteiro: Philippe Lacheau;

​​Elenco: Philippe Lacheau, Julien Arruti, Tarek Boudali e Élodie Fontan;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Gênero: Comédia e ação;

Distribuição: Paris Filmes;

Duração: 1 hora e 22 minutos;

Classificação Indicativa: 14 anos;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assistiu à pré-estreia a convite da Espaço/Z