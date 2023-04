Com elementos nostálgicos, “Super Mario Bros.” tem grande chance de se tornar uma franquia

Nova animação inspirada no jogo da Nintendo em parceria com a Illumination chega aos cinemas nesta quarta-feira (05)

A Nintendo é uma das maiores empresas do mundo dos games, com jogos simples, mas divertidos. Depois de algum tempo tentando adaptar um dos games mais conhecidos pelo público, finalmente chegou a hora! Em parceria com a Illumination Studio, responsável pela franquia do “Meu Malvado Favorito”, chega aos cinemas, nesta quarta-feira (05), “Super Mario Bros.”. Com diálogos leves e humor envolvente, a trama é cheia de referências aos jogos da gigante.

Mario (Chris Pratt) é um encanador qualquer que vive no bairro de Brooklyn junto com seu irmão Luigi (Charlie Day). Um dia, Mario e Luigi vão para o reino dos cogumelos, governado pela Princesa Peach (Anya Taylor-Joy), mas ameaçado pelo rei dos Koopas, Bowser (Jack Black), que vai fazer de tudo para conseguir reinar em todos os lugares. Neste momento, Luigi é raptado por Bowser, e Mario se torna o único capaz de deter o Koopa e restabelecer a paz. Mario terá que aprender como viver nesse novo reino perigoso, passando por vários biomas, dirigindo carros, utilizando itens que o fazem soltar bolas de fogo das mãos, virando um animal e andndo em plataformas nada confiáveis.

Foto: Divulgação/Universal Pictures

A animação traz uma história fofa, com muitas referências ao seu universo. Essa questão da nostalgia já se provou ser um fator importante para os últimos lançamentos, até para pessoas que ainda não conhecem o personagem podem reconhecer os easter eggs. São muitos pontos de acerto, mas um dos maiores é sua trilha sonora, criada por Brian Tyler e Koji Kondo. “Super Mario Bros.” não inova em nenhum aspecto, e tudo bem, pois é uma trama despretensiosa que busca despertar a nostalgia e conquistar o carinho dos fãs.

Aaron Horvath e Michael Jelenic, de “Os Jovens Titãs em Ação” (2018), saem vitoriosos com uma boa adaptação, principalmente pelo roteiro de Matthew Fogel (de “Uma Aventura Lego 2”), que traça uma história mais moderna para o jogo — a princesa Peach (Anya Taylor-Joy) não é mais uma donzela em perigo que precisa ser salva e passa a ter um papel importante para a produção: guiar o Mario neste novo reino. A fraternidade dos irmãos também fica em evidência, sua união é um dos maiores fatores da animação.

Foto: Divulgação/Universal Pictures

Conclusão

“Super Mario Bros.” aquece o coração dos fãs e transmite todo o carinho dos personagens para uma nova geração. Tudo indica que a animação é o pontapé inicial para uma futura franquia.

Confira o trailer:

Ficha técnica:

Direção: Aaron Horvath e Michael Jelenic;

Roteiro: Matthew Fogel;

​​Elenco: Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black, Keegan-Michael Key, Seth Rogen, Fred Armisen, Sebastian Maniscalco, Charles Martinet e Kevin Michael Richardson;

Gênero: Animação;

Distribuição: Universal Pictures;

Duração: 92 minutos;

Classificação Indicativa: Livre;

