Sony Pictures divulga cena inédita de “Venom: Tempo de Carnificina”

Em cena inédita divulgada pela Sony Pictures Cletus Kasady (Woody Harrelson) recebe uma pena de morte pelos seus crimes cometidos e tentam executá-lo na prisão, até que surge o seu simbionte Carnificina. Também estrelam o longa Tom Hardy (Eddie Brock) e Michelle Williams (Anne Weying). O filme chega aos cinemas do Brasil dia 07 de outubro.

Sinopse : Tom Hardy retorna às telonas como o protetor letal Venom, um dos maiores e mais complexos personagens do universo MARVEL. Dirigido por Andy Serkis, com roteiro de Kelly Marcel e história escrita por Tom Hardy e Marcel, o filme também traz no elenco Michelle Williams, Naomie Harris e Woody Harrelson no papel do vilão Cletus Kasady / Carnificina.

