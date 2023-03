“Shazam! Fúria do Deuses” é divertido, mas história é confusa

Um dos últimos longas da atual fase do DCU, “Shazam! Fúria do Deuses” estreia hoje nos cinemas brasileiros

“Shazam!” (2019) foi um sopro de novidade para a DC, que já estava mais do que acostumada com filmes mais sombrios. Com tiradas e piadas rápidas, logo se destacou entre os fãs do selo. Outros longas como “Aquaman” (2018) e “O Esquadrão Suicida” (2021) completaram a leva de produções mais brincalhonas. Sua sequência, “Shazam! Fúria dos Deuses”, que estreia hoje nos cinemas brasileiros, continua divertido como o seu antecessor, porém, com uma história confusa.

Nessa nova aventura, agraciado com os poderes dos deuses, Billy Batson (Asher Angel) e seus companheiros ainda estão aprendendo a conciliar a vida adolescente com os alter egos de super-heróis adultos. Quando um trio vingativo de deusas antigas chega à Terra em busca da magia roubada delas há muito tempo, Shazam (Zachary Levi) e seus aliados são lançados em uma batalha por seus superpoderes, suas vidas e pelo destino do mundo.

Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures

“Shazam! Fúria do Deuses” seguiu nas mãos do diretor David F. Sandberg, com roteiro da dupla Henry Gayden e Chris Morgan. Mesmo mantendo a comédia com ótimas piadas que arrancaram risos de todos, o longa se desenvolve de uma forma completamente desequilibrada, principalmente pelas vilãs vividas pelas atrizes Helen Mirren e Lucy Liu. Não existe uma construção para as personagens, que já aparecem no primeiro ato sem um contexto claro.

Outro ponto que gera incômodo são as cenas de luta que se repetem em várias sequências e não empolgam. O filme conta com seres mitológicos como ciclopes, ogros, mantícoras e unicórnios, além dos heróis com poderes mágicos. Em algum momento era de se esperar algo fascinante em cena, o que nunca acontece.

O protagonista, vivido por Asher Angel na versão adolescente (Billy Batson) e Zachary Levi como o herói Shazam, parecem duas pessoas diferentes. Enquanto Billy está preocupado em fazer 18 anos e não ser mais sustentado pelos pais adotivos e pelo Estado, além de querer manter a família unida, Shazam aparenta ser extremamente infantil mesmo nas cenas de maior tensão.

Foto: Divulgação/Warner Bros. Pictures

Mesmo com o foco sendo em Shazam, mais uma vez um dos grandes destaques do longa fica para Jack Dylan Grazer, que vive o Freddy. Seu carisma em cena é indiscutível! Ao lado de Rachel Zegler, ele continua com um bom ritmo e ainda ajuda a atriz a se destacar, já que sua personagem não é conhecida pelos fãs.

Os problemas no roteiro são claros logo no início da trama. Mesmo assim, “Shazam! Fúria dos Deuses” tem grandes sacadas relacionadas com as versões jovens dos heróis (Billy com problemas familiares, Freddy com questões na escola e Mary com planos para faculdade). Todos esses arcos podem e vão manter o público mais próximo do enredo.

Conclusão

“Shazam! “Fúria dos Deuses” em nenhum momento foi vendido como um filme para se levar a sério. Mesmo com vários problemas no roteiro e algumas atuações mais truncadas, ainda é uma boa comédia, com várias referências da cultura pop que funcionaram dentro da sua proposta.

Confira o trailer:

Ficha técnica:

Direção: David F. Sandberg;

Roteiro: Henry Gayden e Chris Morgan;

​​Elenco: Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Rachel Zegler, Helen Mirren, Lucy Liu e Djimon Hounsou;

Gênero: Comédia e Ação;

Distribuição: Warner Bros. Pictures;

Duração: 130 minutos;

Classificação Indicativa: 12 anos;

