Sem Sidney Prescott, “Pânico VI” tem novas “Final Girls”, novas regras e um vilão desprendido das tradições

Novo longa da franquia de terror slasher chega aos cinemas nesta quinta-feira (9)

Em 1996, estreava “Pânico”, o primeiro longa de uma das mais conhecidas franquias pós-modernas de terror slasher, com direção do eterno Wes Craven e protagonizado por Neve Campbell e com Sidney Prescott no papel de “Final Girl”. O filme fez tanto sucesso que ganhou mais três continuações protagonizadas por Campbell.

Em 2022, com o intuito de reviver a franquia, estreou “Pânico V”, trazendo de volta o elenco original, mas com novos protagonistas como Melissa Barrera e Jenna Ortega vivendo as irmãs Samantha “Sam” e Tara Carpenter. O enredo era basicamente trazer esses novos personagens fazendo elo com filmes anteriores, o que deixou todos animados e garantiu uma continuação: “Pânico VI” que estreia nesta quinta-feira (9).

Infelizmente, “Pânico VI” não conta com a participação de Neve Campbell, que foi um dos grandes motivos do sucesso dos longas anteriores. Campbell desistiu de reviver a personagem por achar que o salário oferecido não era condizente com tudo que ela trouxe para franquia em seus 26 anos — postura justa, pois muitos atores que protagonizaram o mesmo personagem por anos recebem altos valores.

Ghostface – Foto: Divulgação/Paramount Pictures

Sam (Melissa Barrera), Tara (Jenna Ortega), Mindy (Jasmin Savoy Brown) e Chad (Mason Gooding) estão cansados. Depois de sobreviver ao massacre final de Ghostface em Woodsboro, os quatro se mudam para Nova York. Mas um novo Ghostface, mais sanguinário, aparece na Big Apple. Na rua, no metrô, no supermercado – aparentemente em todos os lugares, ele aproveita a agitação da cidade grande para desaparecer na multidão com a mesma rapidez com que apareceu antes. E embora Sam, Tara, Mindy e Chad já tenham conhecido o assassino, desta vez eles não podem confiar em sua experiência, porque quem está por trás da máscara tem novos truques na manga e novas regras para seguir.

Assim como a quinta edição, “Pânico VI” também é dirigido pela dupla Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, já conhecidos pelo excelente “Casamento Sangrento” (2019). Eles são mega fãs de Wes Craven, falecido em 2015, e dirigem essa nova leva da franquia como uma forma de homenagear o diretor. Assim, são muitas as referências às edições anteriores, mas diferentemente dos outros filmes, a nova aposta é bem mais sanguinária, com closes das mortes e dos cortes por várias partes do corpo, além de um Ghostface diferente dos outros — neste, ele prefere usar armas de fogo em muitas cenas ao invés da famosa faca. O longa ainda conta com várias menções a produções famosas do gênero, como “Hellraiser – Renascido do Inferno” (1987) e “Halloween – A Noite do Terror” (1978). Mesmo com a atriz Neve Campbell não aparecendo no filme, uma explicação é dada para o sumiço da personagem.

Foto: Divulgação/Paramount Pictures

Courteney Cox é a única atriz do primeiro longa a retornar para a continuação. Sua personagem Gale Weathers, a jornalista investigativa e intrometida, participa mais uma vez do massacre do Ghostface. Gox se tornou a única atriz a participar de toda a franquia “Pânico”.

Outro retorno significativo é o de Hayden Panettiere, que vive Kirby Reed, que apareceu pela primeira vez em “Pânico IV” (2011). Depois de sobreviver ao Ghostface, ela agora trabalha para o FBI e está em busca de acabar de uma vez por todas com o assassino. Melissa Barrera, Jenna Ortega, Jasmin Savoy Brown e Mason Gooding retornam do longa anterior, além dos novos personagens. Para os fãs mais nostálgicos, “Pânico VI” tem uma cena especial.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com as novas regras dos filmes de terror, um grande personagem dos primeiros longas não é mais tão relevante e, se for preciso, ele morrerá para a franquia continuar. Fica a dica.

Foto: Divulgação/Paramount Pictures

Conclusão

“Pânico VI” se torna o mais feminino da franquia, não simplesmente pelo fato de as mulheres estarem em todas as cenas, mas também por não escolher só uma “Final Girl”, algo relativamente novo para o gênero. Mesmo com todas as mudanças, o longa mantém a coerência.

Confira o trailer:

Ficha técnica:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Direção: Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett;

Roteiro: James Vanderbilt e Guy Busick;

​​Elenco: Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, Dermot Mulroney, Jenna Ortega, Tony Revolori, Samara Weaving, Hayden Panettiere e Courteney Cox;

Gênero: Terror Slasher;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Distribuição: Paramount Pictures;

Duração: 123 minutos;

Classificação Indicativa: 18 anos;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assistiu à pré-estreia a convite da Espaço/Z