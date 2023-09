“Sem Ar” segue a linha de thrillers de sobrevivência de forma genérica

História fraca, corrida contra o tempo e um cenário paradisíaco fazem parte do enredo do longa que chega, nesta quinta-feira (14)

Thrillers de sobrevivência não são nenhuma novidade no cinema, pelo contrário o subgênero já foi explorado diversas vezes, contudo nos últimos anos ele tem ficado mais de lado. Depois do lançamento de “A Queda” (2022) a nova onda dos filmes de sobrevivência ganhou força, sempre com uma premissa básica onde uma pessoa ou duas precisam sobreviver com todos os obstáculos à frente. E esse é o enredo da nova produção “Sem Ar” que chega às telas de cinema nesta quinta-feira (14).

O longa acompanha uma experiência claustrofóbica em um dia na vida de duas irmãs, que decidem fazer mergulho – uma prática comum para ambas – em um lugar remoto. Todavia, uma delas fica presa em uma rocha e, sem poder se mover, fica totalmente dependente. A jovem terá que lutar por sua vida enquanto lida com um nível perigosamente baixo de oxigênio e baixa temperatura.

Foto: Divulgação/Paris Filmes

“Sem Ar” é um remake do filme sueco “Além das profundezas”, lançado em 2020 e ele abusa de todos os elementos do subgênero de sobrevivência dentro de um suspense natural. O que isso significa? Que ele usa todos os clichês característicos, porém isso não seria um grande problema, porque uma repetição bem feita funciona melhor que muitos originais. Contudo isso não acontece na trama, o roteiro de Joachim Hedén em parceria com o também diretor Maximillian Erlenwein tem essa certa limitação, tudo bem, isso também não é um problema, duas personagens podem segurar o filme com tranquilidade.

O que acontece na produção são vários fatores que tornam a história sem um significado coerente, o diretor Erlenwein abusa nos seus 90 minutos de tela, essa dinâmica de corrida contra o tempo se torna cansativa, visto que tudo dá errado na hora que não deveria dar, elas só conseguem o resultado nos minutos finais, justamente para o espectador ficar a mercê da tensão.

Foto: Divulgação/Paris Filmes

Como a trama é desenvolvida entre essas personagens, o espectador vai entender logo de cara que elas são irmãs e que existe uma questão mal resolvida entre elas. A partir daí essa questão não é desenvolvida, no meio dos cortes de tensão, Erlenwein até tenta colocar alguns flashbacks sobre o passado das jovens, infelizmente a execução fica muito mal feita e gera mais questionamentos do que certezas.

O pano de fundo da trama tem sim, algo legal que vai chamar atenção, as atrizes Louisa Krause e Sophie Lowe são competentes com as suas personagens elas passam todo o desespero da luta contra o tempo, o isolamento os pensamentos negativos no meio de uma paisagem linda tanto no oceano quanto nesse deserto que elas escolheram para mergulhar.

Conclusão

“Sem Ar” é um filme extremamente clichê, o espectador vai encontrar várias lembranças de outros longas do subgênero, a proposta da produção poderia ser mais bem aproveitada, principalmente pelo tipo de acidente que acontece no passeio das irmãs e o desenvolvimento secundário da trama deixa a desejar em todos os aspectos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira o trailer:

Ficha técnica:

Direção: Maximillian Erlenwein;

Roteiro: Maximillian Erlenwein, Joachim Hedén;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Elenco: Louisa Krause e Sophie Lowe;

Gênero: Suspense, drama, sobrevivência;

Distribuição: Paris Filmes;

Duração: 91 minutos;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Classificação Indicativa: 12 anos;

Assistiu à cabine de imprensa a convite da Espaço/Z