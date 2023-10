Rebecca Zlotowski retrata trama humana em “Os Filhos dos Outros”

Virginie Efira brilha em drama Agridoce; longa estreia nesta quinta-feira (5)

O novo longa com roteiro e direção de Rebecca Zlotowski, “Os Filhos dos Outros” é a mistura perfeita de um drama doce e triste sobre os percalços da vida adulta e destaca as últimas chances de uma mulher no caso da trama vivida por Virginie Efira que brilha na pele de uma personagem real e humana. O longa francês chega às telas de cinema nesta quinta-feira (5).

Rachel Friedmann (Virginie Efira) é uma mulher de 40 anos que nunca teve filhos. Ela ama a vida que tem: seus alunos do ensino médio, seus amigos, seus ex – parceiros, suas aulas de violão. Ao se apaixonar por Ali (Roschdy Zem), ela se apega a Leila (Callie Ferreira-Goncalves), sua filha de 4 anos. Ela a guarda, cuida dela e a ama como se fosse sua. Mas amar os filhos de outras pessoas é um risco que vale a pena correr?

Foto: Divulgação/Synapse

A diretora Rebecca Zlotowski, Inspirada pelas suas próprias experiências cria uma particularidade com toques de emoção de forma primorosa. Ela consegue adaptar todas as singularidades de personagens femininas com delicadeza e um olhar pausado entre cada parágrafo, cada diálogo cena após cena como fez no adorável “A Prima Sofia” (2019).

Uma trama extremamente real que retrata os conflitos da vida adulta, aliás os adultos representados nunca conseguem ouvir uns aos outros. As fraquezas e crueldades humanas estão presentes mesmo em uniões não esperadas. Zlotowski examina quase que de forma antropológica a etiqueta social das obrigações diárias sem parecer teórica ou muito menos impiedosa.

Foto: Divulgação/Synapse

Virginie Efira transborda singularidade e emoção em suas atuações, ela atua com equilíbrio para mostrar todas as dores e ansiedade de sua personagem.

Conclusão

“Os Filhos dos Outros” tem a elegância já conhecida da diretora e roteirista Rebecca Zlotowski com o equilíbrio emocional da atuação da atriz Virginie Efira, um conjunto perfeitamente reflexivo sobre a vida de uma mulher mais velha e suas prováveis portas fechadas.

Confira o trailer:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

​​Ficha técnica:

Direção: Rebecca Zlotowski ;

Roteiro: Rebecca Zlotowski ;

Elenco: Virginie Efira, Roschdy Zem, Callie Ferreira-Gonçalves, Chiara Mastroianni, Yamée Couture, Henri-Noël Tabary, Victor Lefebvre, Sébastien Pouderoux;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Gênero: Drama;

Distribuição: Synapse;

Duração: 103 minutos;

Classificação Indicativa: 16 anos;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assistiu à cabine de imprensa a convite da Assessoria Atômica