Conheça produções sobre a vida da rainha Elizabeth II

Morreu nesta quinta-feira (8) a rainha Elizabeth II, que teve o reinado mais longo da história do povo britânico. Confira produções sobre a família real

Em 1952 subiu ao trono a jovem rainha Elizabeth II, aos 26 anos de idade. Seu reinado durou por 70 anos até esta quinta-feira (8), data de sua morte, aos 96 anos. Como chefe de Estado, vivenciou mudanças sociais, questões diplomáticas e inúmeros escândalos familiares. Sua vida foi inspiração para diversas produções premiadas.

Confira alguns títulos sobre a vida da monarca mais longeva da história do Reino Unido:

A Rainha (2006)

O longa “A Rainha” (2006) retrata a repercussão sobre a morte da princesa Diana, em 1997. A rainha Elizabeth II e toda a família real não conseguiram compreender a reação do mundo inteiro sobre o falecimento da princesa do povo. Fechados e sem sensibilidade, logo percebem que precisariam mudar de atitude para serem vistos com bons olhos pelos britânicos. O filme rendeu um Oscar de melhor atriz para Helen Mirren, que vive a monarca. Disponível na Amazon Prime Video e no Globoplay.

O Discurso do Rei (2010)

Quando o príncipe Edward desiste do trono, seu irmão deve assumi-lo como rei George VI. Infelizmente, porém, George tem um certo problema de fala. A jovem princesa Elizabeth, então, contrata Lionel Logue, um ator e fonoaudiólogo que deve ajudar o futuro rei com a gagueira. Disponível na Hbo Max.

Elizabeth: A Rainha Por Trás da Coroa (2021)

O documentário “Elizabeth: A Rainha Por Trás da Coroa” retrata os bastidores da vida da rainha Elizabeth II, com imagens raras que nunca foram vistas antes, como sua vida como mãe e a paixão que sempre teve por animais. Disponível no Globoplay.

Spencer (2021)

“Spencer” conta como teria sido o último natal da princesa Diana com a família real. O longa, que na verdade é uma fábula, insinua o que realmente teria acontecido no feriado e o estopim para o divorcio de um dos casais mais amados da história da realeza. A rainha é interpretada pela atriz Stella Gonet. Disponível na Amazon Prime Video.

The Crown (2016 – presente)

A série “The Crown” acompanha toda a família real desde o início do reinado da rainha Elizabeth II, explorando seu casamento, maternidade, conflitos políticos e econômicos. Talvez uma das melhores adaptações sobre a realeza britânica, em uma série dividida em quatro premiadas temporadas. A série está renovada até a sexta temporada. Disponível na Netflix.