“Patos!” é divertida animação para toda a família

Nova parceria da Universal e Illumination chega às telonas nacionais nesta quinta-feira (4)

A nova parceria entre a Universal Studios e a Illumination, produtora responsável pela franquia de sucesso “Meu Malvado Favorito”, iniciada em 2010, chega aos cinemas nesta quinta-feira (4). “Patos!” dirigida pela dupla Benjamin Renner e Guylo Homsy é a típica aventura familiar que o espectador certamente já deve ter visto por aí, contudo estreia em um ótimo momento, com uma trilha bem escolhida e claramente vai divertir a todos com a sua proposta leve e despretensiosa.

Na trama uma família de patos formada por Mack – o pai super protetor -, Pam – a mãe exploradora -, e os filhos Dax e Gwen. Enquanto Pam tem o desejo de mostrar o mundo aos filhos, Mack só quer manter a família em segurança no lago em que vivem na Nova Inglaterra. Porém, quando um novo grupo de patos aparece no local com uma série de histórias sobre viagens incríveis, a família concorda em partir rumo à Nova York, para visitar a Jamaica tropical. Mas a viagem começa a se complicar.

Bom, já dá para reparar que a animação não entrega uma nova proposta em relação ao roteiro criado por Renner e Mike White. Isso não é um grande problema visto que as inspirações são bem colocadas, com uma história divertida, além dos personagens que completam com um leve desenvolvimento já esperado para esse tipo de produção.

Sem dúvida nenhuma o roteiro ainda acerta pelo seu toque cômico e o timing certeiro para as piadas hilárias. O longa ainda brinca com situações de cobrança, proteção paterna dentro de um road movie animado que facilmente irá fazer alguns espectadores dizerem algo como: “meu pai, sempre fala isso”, “ meu irmão mais velho é exatamente assim” ou “esse pato lembra muito o meu tio”.

A Illumination tem melhorado cada dia mais em suas animações, em 2023 entregou um bom resultado em “Super Mario Bros” e mantém sua qualidade visual em “Patos!”. A fotografia de Damien Bapst “Meu Malvado Favorito 2” (2013) e o design de produção Colin Stimpson “Lorax” (2012) casa perfeitamente com a proposta do longa, mantengo alguns pontos exagerados, mas destacando a ambientação do mundo real que os personagens vivem.

Conclusão

“Patos!” é uma animação previsível, com uma trama que prioriza o desenvolvimento dos personagens e aposta em um arroz com feijão já utilizado em outras produções. Ainda assim é uma boa aposta para entreter toda a família nestas férias, mantendo uma qualidade visual bem executada.

Confira o trailer:



Ficha técnica:

Direção: Benjamin Renner e Guylo Homsy;

Roteiro: Renner e Mike White;

Elenco: Kumail Nanjiani, Elizabeth Banks, Keegan-Michael Key;

Gênero: Comédia, aventura;

Distribuição: Universal Studios;

Duração: 82 minutos;

Classificação Indicativa: Livre;

Assistiu à cabine de imprensa a convite da Espaço Z