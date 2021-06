Paramount divulga o primeiro trailer de Clifford

Um presente que se transforma em um cachorrinho de 3 metros de altura. Clifford chega aos cinemas em dezembro deste ano

SINOPSE :

Quando a estudante do ensino médio Emily Elizabeth (Darby Camp) conhece um criador de animais mágico (John Cleese) que lhe dá um cachorrinho vermelho, ela nunca imaginou acordar e encontrar um cão gigante de três metros em seu pequeno apartamento em Nova York. Enquanto sua mãe (Sienna Guillory) está viajando a negócios, Emily e seu tio divertido Casey (Jack Whitehall) vão viver uma grande aventura pelas ruas de Nova York com a chegada do novo membro da família . Baseado no querido personagem da editora e produtora de conteúdo Scholastic, Clifford vai ensinar o mundo a amar grande!

5 CURIOSIDADES SOBRE O GIGANTE CÃO VERMELHO

O tamanho gigante de Clifford vem com um GRANDE apetite: ele come 18,1 kg de ração todos os dias.

Ele adora água! Às vezes, Clifford toma banho usando uma mangueira de incêndio.

Difícil de alcançar! Clifford pode correr 115 quilômetros por hora.

Auuuu! Quando Clifford late, ele pode ser ouvido a 16 quilômetros de distância.

Filhote de cidade! Clifford adora a cidade e adormece ao som do metrô.

DIR IGIDO POR

Walt Becker

ROTEIRO DE

Jay Scherick, David Ronn & Blaise Hemingway

ARGUMENTO DE

Justin Malen e Ellen Rapoport

BASEADO NA

Série de livros infantis “Clifford the Big Red Dog” de Norman Bridwell

PROD UZIDO POR

Jordan Kerner, p.g.a., Iole Lucchese

PRODUTORES EXECUTIVOS

Brian Oliver, Bradley J. Fischer, Valerii An, Brian Bell, Caitlin Friedman,

Deborah Forte, Lisa Crnic

ESTRELANDO :

Jack Whitehall, Darby Camp, Tony Hale, Sienna Guillory, David Alan Grier, Russell Wong e John Cleese

