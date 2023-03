Oscar 2023: “Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo” é o grande vencedor da noite

Longa ganhou sete estatuetas, incluindo Melhor Direção e Melhor filme na 95ª premiação

“Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo” que se tornou um dos favoritos da crítica especializada é do público na última temporada, foi o grande vencedor da 95ª premiação do Oscar na noite deste domingo (12). O longa levou sete estatuetas, incluindo melhor atriz e melhor roteiro original.

A dupla de diretores Daniel Kwan e Daniel Scheinert, responsáveis pelo longa de sucesso, conseguiram levar para casa um dos prêmios mais cobiçados da noite, de melhor direção, desbancando um dos favoritos o veterano Steven Spielberg por “Os Fabelmans”.

Já nas categorias de melhor atriz e ator coadjuvante, “Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo” se destacou ainda mais concedendo o prêmio para Jamie Lee Curtis e Ke Huy Quan que fez um dos discursos mais fofos da premiação.

Na categoria de melhor atriz que já estava dada quase como certa para Cate Blanchett por sua brilhante atuação em “Tár”, o longa também roubou as atenções e Michelle Yeoh foi a grande vencedora e se tornou a primeira asiática a receber um Oscar de melhor atriz.

“Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo” confirmou o seu favoritismo levando o Oscar de melhor montagem, roteiro original é o prêmio mais esperado da noite, melhor filme. Ao todo o longa concorreu a 11 prêmios.

Destaque da premiação

Brendan Fraser, ganhou na categoria de melhor ator por sua atuação em “A Baleia”. – Foto/AFP

O ator Brendan Fraser, favorito da premiação, ganhou na categoria de melhor ator por sua atuação em “A Baleia”. O astro que superou assédio, depressão e preconceito fez um dos discursos mais lindos e emocionados da noite. Ele concorria com Paul Mescal “Aftersun”, Colin Farrell “Os Banshees de Inisherin”, Austin Butler “Elvis” e Bill Nighy “Living”.

“Entre Mulheres” levou a estatueta de roteiro adaptado superando “Nada de Novo no Front”, o longa que aborda a violência contra mulher dentro de uma colônia religiosa foi o primeiro Oscar da carreira da diretora Sarah Polley que também concorria na categoria de melhor filme.

O longa indiano “RRR: Revolta, Rebelião, Revolução” levou melhor canção original com “Naatu Naatu”, o filme concorria com grandes nomes da música como Lady Gaga com “Hold My Hand” de “Top Gun: Maverick” e Rihanna por “Lift Me Up” de “Pantera Negra: Wakanda Para Sempre”.

Confira todos os vencedores:

Melhor filme

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo’

Melhor direção

Daniel Kwan e Daniel Scheinert (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo)

Melhor atriz

Michelle Yeoh (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo)

Melhor ator

Brendan Fraser (A Baleia)

Melhor atriz coadjuvante

Jamie Lee Curtis (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo)

Melhor ator coadjuvante

Ke Huy Quan (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo)

Melhor roteiro adaptado

Entre Mulheres’

Melhor roteiro original

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo’

Melhor filme internacional

Nada de Novo no Front (Alemanha)

Melhor documentário

Navalny’

Melhor documentário em curta-metragem

Como Cuidar de um Bebê Elefante’

Melhor fotografia

Nada de Novo no Front’

Melhor montagem

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo’

Melhor canção original

Naatu Naatu (RRR: Revolta, Rebelião, Revolução)

Melhor direção de arte

Nada de Novo no Front’

Melhor animação

Pinóquio por Guillermo del Toro’

Melhores efeitos visuais

Avatar: O Caminho da Água’

Melhor cabelo e maquiagem

A Baleia’

Melhor figurino

Pantera Negra: Wakanda para Sempre’

Melhor trilha sonora

Nada de Novo no Front’

Melhor som

Top Gun: Maverick

Melhor curta-metragem

An Irish Goodbye’

Melhor curta-metragem em animação

O Menino, a Toupeira, a Raposa e o Cavalo