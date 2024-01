“Os Rejeitados” é comédia dramática encantadora sobre tragédias pessoais

Com direção de Alexander Payne longa ambientado nos anos 1970, chega aos cinemas nesta quinta-feira (11)

Personagens com camadas que são descascadas ao longo do filme, personalidades mal-humoradas, uma trama que carrega uma atmosfera de tragédias pessoais e o ar nostálgico dos anos 1970. Tudo isso é encontrado no novo filme de Alexander Payne, “Os Rejeitados”, que chega aos cinemas nacionais nesta quinta-feira (11).

O cineasta a partir do roteiro de David Hemingson e ao lado do seu elenco estelar, Paul Giamatti que vive um professor de história com uma moral rígida e sem paciência, Da’Vine Joy Randolph que interpreta uma mãe enlutada pela perda do filho e um estudante que não tem para onde ir nos feriados de final de ano interpretado pelo novato Dominic Sess. Juntos eles criam uma comédia dramática simples e delicada.

Na data mais esperada do fim do ano, os alunos e professores do prestigiado internato Barton Academy se preparam para passar suas férias com as famílias e amigos. No entanto, um grupo conhecido como Os Rejeitados fica para trás, sem lugar ou pessoas para visitar. Paul Hunham , um professor altamente desgostado pelo corpo docente, sempre fica para trás e contra a sua vontade, é o responsável por cuidar dos estudantes que precisam ficar no colégio no feriado. Durante a tarefa, ele precisa lidar especificamente com Angus, um adolescente rebelde que está lidando de sua própria forma com a morte do pai. Entre gritos, perseguições no corredor, detenções e conversas, os dois acabam descobrindo mais sobre a vida com a ajuda da cozinheira-chefe da escola, Mary.



Nem sempre feriados mais familiares como o natal são felizes para todos por vários motivos: perda, brigas ou apenas por realmente não ter com quem passar. O diretor Alexander Payne entende o teor em volta dessa tristeza e explora em cada um do seu trio de protagonistas. Um filme tão humano que fica impossível não pensar no que está sendo transmitido na tela.

Por ser ambientado nos anos 1970, a produção conta com um visual vintage. Payne é um verdadeiro entusiasta da restauração cinematográfica, a estética de modo geral o uso do ângulo das câmeras que lembra sem sombra de dúvidas os filmes indies da época. Outro fator que corrobora com o tom nostálgico da produção é sua trilha sonora composta por Mark Orton e músicas de outros artistas e bandas como: The Chambers Brothers, Shocking Blue e The Temptations.

O elenco de “Os Rejeitados” não poderia ser melhor, Paul Giamatti entrega uma de suas melhores performances e uma das mais bem avaliadas da temporada, um personagem que é julgado à distância mas que conta com vulnerabilidades de perto. Da’Vine Joy Randolph traz uma melancolia em seu olhar sua atuação cativa no primeiro instante de sua aparição será difícil não sentir sua dor e compaixão pelo próximo. Já Dominic Sess em seu primeiro trabalho no cinema é talvez o que mais tem camadas para descascar, ele tem muita confiança em cena com uma atuação que é um verdadeiro tapa na cara.

O melhor que o roteiro de David Hemingson tem a oferecer são as brigas, os monólogos e aproximação dos protagonistas, principalmente Paul e Angus que ao longo dos dias descobrem que têm mais em comum do que realmente demonstram. Não se enganem a proposta aqui não é juntar uma família improvisada é simplesmente colocar três pessoas perdidas se encontrando juntas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Conclusão

“Os Rejeitados” se torna uma das melhores comédias dramáticas dos últimos anos. Alexander Payne cria uma atmosfera delicadamente dolorosa com atuações brilhantes que foram vencedores no Globo de Ouro, transmitido no último domingo (7), nas categorias “Melhor Ator em Filme de Comédia/Musical” e “Melhor Atriz em Filme” e prometem em outras premiações. Um dos filmes mais lindos da temporada.

Confira o trailer:

Ficha técnica:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Direção: Alexander Payne;

Roteiro: David Hemingson;

Elenco: Paul Giamatti, Dominic Sessa e Da’Vine Joy Randolph;

Gênero: Comédia dramática;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Distribuição: Universal Pictures;

Duração: 134 minutos;

Classificação Indicativa: 16 anos;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assistiu à cabine de imprensa a convite da Espaço Z